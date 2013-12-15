بیانیه امام جمعه و استاندار قزوین در سالروز سفر رهبری به قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین به مناسبت سالروز سفر تاريخي مقام معظم رهبري به استان بیانیه ای صادر کردند که در بخشی از آن آمده است: آذر ماه، سالروز سفر پر خير و بركت رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالي) به استان قزوين است كه روزی به يادماندنی و سرنوشت ساز در تاريخ پرفراز و نشيب دوران پس از انقلاب اسلامی براي مردم ديار باب الجنة و دارالمومنين قزوين است.



در ادامه این بیانیه آمده است: این روز نقطه عطف و برگ زرینی از دفتر تاريخ پر از افتخار مردم این استان است كه در آن، مردم انقلابی، متدین و ولایتمدار قزوين با حضور آگاهانه، حماسی و بی نظیر خود با شور و شعور انقلابی و ولايی، به استقبال سلاله پاک حضرت فاطمه زهرا(س)، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رفتند و با این حضور گرم و بی نظیر، دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی را بار دیگر مأیوس کردند تا این واقعه مهم به حماسه ای جاوید و ماندگار مبدل شود که هیچ گاه از خاطره مردم صادق، قدرشناس و نجیب این دیار بدون ترديد بيرون نخواهد رفت.



در بخش دیگری از این بیانیه آورده شده است: اين سفر خاطره انگيز و به يادماندنی آثار معنوی و مادی فراوانی را به همراه داشت که می توان آن را به عنوان نقطه عطف و محرك توسعه استان و عامل اصلی جلب توجه مسئولان سطوح ملی به اين منطقه دانست كه اجرا و بهره برداري از 364 پروژه در سرفصل ها و محورهای مختلف با اعتباري بالغ بر دو هزار و 95 ميليارد ريال از جمله بركات و ثمرات شيرين سفر معظم له به استان قزوين دانست که به طور كامل اجرايی و محقق شده است.



اينجانبان دهمين سالروز اين حضور و استقبال باشكوه را كه در سايه آن مردم شهيدپرور، بيدار و فهيم استان قزوين يكبار ديگر بيعت و پيوند ناگسستنی خود را با مولا و مقتدای خود به نمايش گذاشتند گرامی می داريم و براستفاده و بهره برداری از بيانات و ديدگاه های مقام معظم رهبری در ديدار عمومی با مردم قزوين و ديدارها و نشست های مختلف با اقشار و گروه هاي مختلف مردم استان به عنوان منشور و سند توسعه و تعالی استان و جان مايه و چراغ راه تمامی جهت گيری ها، برنامه ها و فعاليت ها توسط مديران و مسئولان و گروه های مختلف در محورهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی تاكيد داريم.



اميد است كه بازخوانی دوباره و مستمر آموزه ها و رهنمودهای معظم له در ديدار تاريخی و خاطره انگيز با مردم شريف قزوين بتواند به عنوان ميراث معنوی و پشتوانه فرهنگی همواره فراروی مديران و تصميم گيران قرار گيرد.



ازخداوند منان و قادر متعال توفيق همگان بوي‍ژه ملت بصير، وظيفه شناس و هوشيار استان قزوين را در تبعيت، همراهی و تعامل به منظور تحقق منويات و مطالبات مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران از همگان خواستاريم.