بازگشایی راه مواصلاتي دو هزار و 820 روستاي آذربايجان غربي

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي از راهدارخانه قوشچي اظهارداشت: تاكنون راه روستايي دو هزار و 820 روستا بازگشايي شده و راهداران در تلاشند تا مسير رفت و آمد 316 روستاي ديگر را نيز بازگشايي كنند.

وی با بیان اینکه تاكنون راههاي مواصلاتي همه محورها به جز تكاب و ايرانخواه باز است یاد آور شد: از اولين ساعات بارش برف در آذربايجان غربي گروههاي برف روب راه و شهرسازي با تمام امكانات براي بازگشايي محورها در تلاش هستند تا شرايط مساعد براي امر بار و مسافر در راههاي اصلي و فرعي استان فراهم شود.

محبت خواه همچنین از اجراي طرح راهداري زمستاني براي حفظ و نگهداري 15 هزار كيلومتر محور ارتباطي در سطح استان خبر داد و گفت: در اين راستا 75 گروه براي اجراي عمليات راهداري زمستاني به راهدارخانه ها و محورهاي برفگير آذربايجان غربي اعزام شدند.

وی اضافه کرد: در این راستا 623 راهدار به همراه 483 دستگاه ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين در 42 راهدارخانه ثابت، 15 راهدارخانه سيار در محورهاي هاي برف گير استان مستقر هستند.

در ادامه معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي از راهدارخانه قوشچي بازديد كرد و در جريان عمليات راهداري محورهاي موصلاتي قرار گرفت.