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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۴

محبت‌خواه خبر داد:

بازگشایی راه مواصلاتي دو هزار و 820 روستاي آذربايجان غربي

بازگشایی راه مواصلاتي دو هزار و 820 روستاي آذربايجان غربي

ارومیه – خبرگزاری مهر: مدير كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي از بازگشایی راه مواصلاتی دو هزار و 820 روستای استان از برف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي از راهدارخانه قوشچي اظهارداشت: تاكنون راه روستايي دو هزار و 820 روستا بازگشايي شده و راهداران در تلاشند تا مسير رفت و آمد 316 روستاي ديگر را نيز بازگشايي كنند.

وی با بیان اینکه تاكنون راههاي مواصلاتي همه محورها به جز تكاب و ايرانخواه باز است یاد آور شد: از اولين ساعات بارش برف در آذربايجان غربي گروههاي برف روب راه و شهرسازي با تمام امكانات  براي بازگشايي محورها در تلاش هستند تا شرايط مساعد براي امر بار و مسافر در راههاي اصلي و فرعي استان فراهم شود.

محبت خواه همچنین از اجراي طرح راهداري زمستاني براي حفظ و نگهداري 15 هزار كيلومتر محور ارتباطي در سطح استان خبر داد و گفت: در اين راستا 75 گروه براي اجراي عمليات راهداري زمستاني به راهدارخانه ها و محورهاي برفگير آذربايجان غربي اعزام شدند.

وی اضافه کرد: در این راستا 623 راهدار به همراه 483 دستگاه ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين در 42 راهدارخانه ثابت، 15 راهدارخانه سيار در محورهاي هاي برف گير استان مستقر هستند.

در ادامه معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي از راهدارخانه قوشچي  بازديد كرد و در جريان عمليات راهداري محورهاي موصلاتي قرار گرفت.

کد مطلب 2196189

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