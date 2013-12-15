طرح جامع بیمه روستایی در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر طبیعی نژاد عصر یکشنبه در جلسه توجیهی اجرای طرح جامع بیمه روستایی، اجراي اين طرح را گامي موثر در ارايه پوشش بيمه اي در روستاها و مناطقي دانست كه امكان ارايه خدمات پشتيباني امدادي كمتر وجود دارد.

طبيعي نژاد، گفت: طرح جامع بيمه روستاييان در 3 قالب، در طرح نخست با سرمايه 15 ميليون توماني و حق بيمه 25 هزار توماني، در طرح 2 با سقف سرمايه اي 30 ميليوني و حق بيمه 50 هزار توماني و در طرح 3 با سقف سرمايه 45 ميليون توماني و حق بيمه 75 هزار توماني ارايه مي گردد.

مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري مازندران، با بیان اینکه همزمان با سراسر كشور، طرح جامع بيمه روستاييان در مازندران اجرا مي شود، بيان كرد: اين طرح در اجراي تفاهم نامه بين مركز توسعه روستايي و مناطق محروم وزارت كشور و شركت سهامي بيمه ايران به منظور پاسخ گويي بيشتر به نيازهاي بيمه اي جامعه فراگير روستاييان در هنگام بروز حوادث غير مترقبه، آتش سوزي، بيمه اموال، داريي ها، سرقت، حوادث محصولات باغي و كشاورزي، هزينه هاي فوت و نقص عضو و پزشكي، معيشت خانوار و مسووليت طراحي گرديده است.

رضا آزادي كناري ميانگين وقوع آتش سوزي در روستاها را 6 هزار مورد در سال عنوان كرد و گفت: با توجه به عدم برخورداري به موقع روستاييان از خدمات امداد و نجات، اين طرح براي جبران خسارات در لحظات وقوع حوادث به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وي در ادامه، توسعه و ترويج فرهنگ بيمه در روستاها، پر كردن خلا ناشي از عدم وجود حاميان آسيب ديدگان بلاياي طبيعي، تامين سيستم پوشش بيمه اي در روستاها، ايجاد حلقه هاي مطمئن براي جبران خسارات مالي روستاييان، تعيين نقش و وظايف دستگاه هاي مسوول و ايجاد اطمينان به جامعه روستايي براي تامين مالي خسارات احتمالي عنوان كرد.

مدير كل امور روستايي و شوراهاي استانداري، يكي از دغدغه هاي مديران را خسارات ناشي از حوادث غير مترقبه دانست و خاطر نشان ساخت: اميدواريم، طرح جامع بيمه روستايي در روستاها به گونه اي اجرا شود كه دغدغه هاي معيشتي و روحي و رواني روستاييان كمتر شود.

وي خواستار اطلاع رساني مطلوب در خصوص ابعاد و نحوه اجراي طرح جامع بيمه روستاييان شد و اظهار داشت: بيمه بايد در روستاها به گونه اي عمل نمايد كه اعتماد روستاييان به بيمه ها افزايش يابد.

