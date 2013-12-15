اسماعیل حاج حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مستند "فرقه‌های سری" که امشب یکشنبه 24 آذرماه بعد از اذان مغرب از شبکه یک سیما پخش خواهد شد، گفت: این مجموعه مستند در 13 قسمت 45 دقیقه ای است که قسمت اول آن در حدود 60 دقیقه امشب ساعت 17:40 دقیقه روی آنتن خواهد رفت و به ماهیت فرقه های سری و ویژگی های رهبران فرقه ها می پردازد.

وی ادامه داد: تولید این مجموعه سه سال زمان برد و ما برای تصویربرداری آن به کشورهای ترکیه و ایتالیا رفتیم. این مستند یک بار در ماه مبارک رمضان از شبکه مستند پخش شد و به دلیل استقبال مخاطبان هم اکنون دوباره روی آنتن می رود.

این مستندساز با اشاره به تصویربرداری کار با دوربین اچ دی درباره ویژگی های حرفه ای این مستند توضیح داد: "فرقه‌های سری" توسط عوامل حرفه ای ساخته شده است، به طور مثال صداگذاری کار توسط سپیده قناتی صداگذار سریال هایی چون "کیف انگلیسی" انجام شده است. همچنین در این مستند با 51 کارشناس گفتگو کرده ایم که حدود 27 تن از آنها خارجی بوده اند و به زبان های ترکی، ایتالیایی، عربی و انگلیسی سخن گفته اند. علاوه بر این، تصاویر استفاده شده در این مستند تصاویر آرشیوی هستند که از کشورهای خارجی خریداری شده و در ایران مخاطبان برای اولین بار آنها را می بینند.

حاج حیدری با بیان اینکه یکی از مسایل مهم مطرح شده در این مستند فرقه فراماسونری هاست، اضافه کرد: فراماسونری یکی از فرقه هایی است که در دنیای معاصر بسیار گسترش یافته و شناخت آنها ضرورت های بسیاری دارد. ویژگی فرقه ها و جنایاتی که دارند در انواع حوزه ها از سیاست و اجتماع گرفته تا ورزش و .... در قسمت های مختلف این مجموعه مستند بررسی می شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه در قسمت اول این مستند به یکی از این فرقه های سری با عنوان "انجمن جمجمه و استخوان" پرداخته می شود، گفت: جرج بوش و جان کری از اعضای این انجمن بوده اند و این مستند با استفاده از سخنان آنها در مستندهای انتخاباتی و فیلم های دیگر به بازگویی هویت این افراد پرداخته است.