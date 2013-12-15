به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تعیین تکلیف پروژه آماده سازی شهرک زیباشهر ظهر امروز در شهرداری طبس برگزار شد.

این جلسه در راستای احقاق حق ساکنین شهرک زیباشهر؛با حضور شهردار، دوتن از اعضای شورای شهر؛ رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان زغالسنگ طبس؛ مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان زغالسنگ طبس، درمحل شهرداری طبس تشکیل شد.

شهردار طبس با تأکید بر اینکه حق ساکنین شهرک زیباشهر، وضع موجود شهرک نیست، گفت: باید این مهم که دغدغه مدیریت شهری بوده و هست، به سرانجام برسد.

علی اشرفیان بر انجام تعهدات شرکت تعاونی مسکن کارکنان زغالسنگ طبس طی سه ماه آینده در اتمام طرح آماده‌سازی شهرک زیباشهر تاکید کرد و گفت: برای خدمات رسانی به سااکنین این منطقه باید هر چه سریعتر بستر تحویل شهرک مزبور را به شهرداری فراهم شود.

وی با بیان اینکه با توجه به فرارسیدن فصل سرما، توجه به معابر و شوراع خاکی این منطقه رسیدگی خواهد شد، ادامه داد: تسریع در اجرای تعهدات شرکت و بدوا پیش بینی ضرائب ایمنی برای پیشگیری از تصادفات نیز باید رسیدگی شود.

در این جلسه رسول عراقی و پیام طوسی از اعضای شورای شهر طبس بر تحقق اهداف مدیریت شهری در جمیع ابعاد به احقاق حق شهروندان در اقصی نقاط شهر ازجمله شهرک زیباشهر، آن هم در خور شأن و منزلت شهروندان نیز تاکید کردند.