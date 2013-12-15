بنیاد شهید بیشترین افزایش بودجه را دارد/ به هزینه درمان ایثارگران توجه شود

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از اقدام مثبت دولت در افزایش قابل توجه بودجه بنیاد شهید گفت: در بررسی بودجه سال 1393 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیشترین افزایش بودجه همراه است و این نشان از توجه ویژه دولت به حل مشکلات ایثارگران دارد.



رئیس هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید هدفمندی و عملیاتی بودن بودجه را در حوزه ایثارگران بسیار مهم ارزیابی کرده و گفت: اینکه صرفا به افزایش بودجه امیدوار باشیم روش مناسبی نیست بلکه لازم است تا مدیریت جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر نیازهای جامعه هدف و آسیب شناسی شرایط موجود بودجه مصوب را در جهت رفع نیازهای ایثارگران گرانقدر کشورمان هزینه کند.



وی با انتقاد از عدم توجه کافی به مشکلات معیشتی ایثارگران در سالهای گذشته و نحوه برخورد با آنان گفت: تکریم و احترام به جایگاه افرادی که زمانی جان عزیز خود را در راه اسلام و کشور گذاشته اند بدیهی ترین و اولین ضرورتی است که متاسفانه در دوره گذشته توجه جدی به آن نشده و مشکلات معیشتی در کنار اینگونه اقدامات بر رنج و مشکلات این قشر ایثارگر افزوده است.



نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی نقاط ضعف بودجه 93 در خصوص ایثارگران گفت: عدم تعیین تکلیف تسهیلات مسکن ایثارگران و ارائه تسهیلات به رزمندگان فاقد صورت سانحه که موفق به دریافت درصد جانبازی نشده اند ، از نقاطی است که در بودجه 93 مغفول مانده و لازم است تا در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود.



امیر خجسته افزود: در کنار اینها لازم است تا مشکل درمان و هزینه های سنگین درمانی ایثارگران نیز با عنایت به ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مورد توجه جدی قرار گیرد.



رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به عزم جدی نمایندگان مجلس نهم جهت حل مشکلات ایثارگران کشور گفت: علاوه بر بودجه تقدیمی از سوی دولت نمایندگان آماده هستند تا در جهت حل مشکلات جامعه ایثارگران کشور حداکثر مساعدت را جهت تصویب بودجه های مرتبط با بنیاد شهید به عمل آورند.

