فروش تراکم شهر تهران در شورای شهرسازی کشور در حال بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی شهرداران استان تهران ظهر امروز با حضور سید حسین هاشمی استاندار تهران در محل استانداری برگزار شد.

سید حسین هاشمی با توجه به نقش شهرداران در رعایت قانون در حیطه مسئولیت‌هایشان گفت: اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم حضور دولت تدبیر و امید است که دولت قانون و صداقت است و در نتیجه نباید به مردم قولی که امکان عملی ندارد را داد و مردم باید احساس کنند اگر آقای شهردار قولی می‌دهد حتما عملی خواهد شد.

استاندار تهران افزود: در انتخاب طرحها باید اولویت با طرحهای منطقه‌ای باشد و در کارها و پروژه های شهر حتما سرعت و دقت فنی را در نظر بگیرید چرا که اگر در آینده پروژه‌ها با مشکلی مواجه شود شورای شهر و شهردار باید پاسخگو باشد.

این مسئول افزود: شهرداران باید با مسئولین منطقه خود رابطه خوبی را داشته باشند، امام جمعه و نماینده منطقه و مسئولین اداری می توانند شهرداران را در انجام وظایفشان بسیار همیاری کنند و خیلی از مشکلات را هموار کنند و البته این همکاری به معنای تسلیم بودن نیست بلکه باید با تعامل و همکاری کارها را پیشبرد.

استاندار تهران با مهم برشمردن نقش فرهنگی شهرداران در شهرها اشاره کرد: شهرداران کار فرهنگی انجام دهند و من در گزارشاتی که ارایه شد مسایل فرهنگی را کمتر دیدم در نتیجه توصیه می‌کنم کار فرهنگی را جدی بگیرید و در مناسبتها و امور فرهنگی اگر می توانید کاری انجام دهید دریغ نکنید اما امور بر برنامه و شفاف باشد.

وی گفت: فرمانداران از عضویت در کمیسون ماده 100 منع شده‌اند چرا که در این صورت می‌توانند نظارت دقیق بر تخلفات داشته باشند و توصیه می‌کنم به کمیسون ماده 100 به عنوان منبع درآمد نگاه نکنید چرا که کسب درآمد از راه تخلف اخلاقی نیست. البته مواردی مانند فروش تراکم شهر تهران در شورای شهرسازی کشور است که در حال بررسی است.

وی با توجه به سبک معماری ایرانی اسلامی افزود: در شهرها از معماری ایرانی اسلامی خبری نیست و ساخت و ساز در شهر ها نظم و نظامی ندارد و البته این مسئله از زمان شهرداران قبلی شروع شده و متاسفانه هنوز ادامه دارد و اگر حادثه غیر مترقبه‌ای رخ دهد امکان امدادرسانی محدود است.

هاشمی با توجه برنامه ریزی معماری برای شهرها افزود: در خدمات زیربنایی پیش بینی‌های لازم صورت گیرد و نظم و نظام شهر ها مشخص شود و حتی ورودی و خروجی شهرها با معماری خوش ذوق ایرانی معلوم شود و حتی اگر شهرداران خودشان تخصصی ندارند در این رابطه از خدمات مشاوران متخصص بهره ببرند.

وی باتوجه به محدودیت منابع استان افزود: درآمد دولت مشخص است و این یعنی باید از حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری پروژه‌ها بهره برد و البته این یک اولوت کاری است تا حدی که به نظر من همکارن استانداری جشنواره‌ای را برای تقدیر از شهردارانی که بیشترین مشارکت بخش خصوصی را جذب کرده‌اند برگزار کند.

استاندار تهران با توجه به نقش سازمان همیاری شهرداریهای استان افزود: این سازمان بازوی توانمند شماست و البته من از عملکرد گذشته آن راضی نیستم و باید گستره کارشان را بیشتر کنند و همکاریها نزدیک تر شود در نتیجه در این انتخابات خواستم که افراد متخصص حضور داشته باشند که شهرداران محترم نیز انها را انتخاب کردند.

هاشمی افزود: در گذشته قانونگریزی بسیار بوده است اما دولت جدید اجازه قانونگریزی به هیچکس را نخواهد داد وبرای اینکه عملکرد شهرداران رصد شود باید در مقاطع مختلف درباره عملکرد انها از شهرداران نظر سنجی کرد واگرمردم از عملکرد شهرداران راضی بودند از آنها تقدیر و تشکر خواهیم کرد و اگر نه که حتما تذکر خواهیم داد.