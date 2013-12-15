حراست دانشگاه‌ در کار مدیریت دخالت نکند/ سیاسی کاری در دانشگاه آزاد ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن یزدی صمدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه اظهار داشت: توسعه کشور وابسته به تولید علم و تولید علم در گرو داشتن دانشگاه های پویا و فعال است.

یزدی صمدی گفت: تولید علم در دانشگاه ها نیز وابسته به رشد کمی و کیفی هم زمان است که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به رشد کمی چشمگیر دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: این دانشگاه باید از این پس توجه بارز تری به جنبه های کیفی داشته باشد تا بتواند مسیر تعالی را با سرعت بیشتری طی کند.

وی رشد کیفی دانشگاه آزاد را وابسته به داشتن اساتید متعهد و محقق، دانشجویان علاقه مند و کارکنان پرتلاش عنوان کرد.

نماینده ویژه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور تصریح کرد: بنده اینجا حامل پیام هایی از سوی آقای میرزاده رئیس دانشگاه آزاد هستم که آنها را تکرار خواهم کرد تا برای مدیران سابق و جدید منشا استفاده و کاربرد باشد.

وی گفت: آقای میزاده اعلام کردند که سیاسی بازی و سیاسی کاری در دانشپاه آزاد اسلامی نوعی تخلف و غلط است که باید از آن دوری کرد.

یزدی صمدی با اشاره به قسمتی دیگر از توصیه های رئیس دانشگاه آزاد کشور گفت: رئیس جدسد دانشگاه آزاد از در خواست های خارج از آئین نامه های دانشگاه به شدت بپرهیزد و آنها را به هیچ عنوان نپذیرد و با حاشیه پردازی ها برخورد کند.

وی تصریح کرد: گزینش ها و حراست ها کاری لازم، ضروری و مهم دارند که باید به طور کامل به وظایف خود عمل کنند اما به هیچ عنوان نباید در کار مدیریت دانشگاه دخالت داشته باشند زیرا مدیریت علمی و اداری دانشگاه مستقل و نیازمند اختیارات است.

یزدی صمدی در پایان با تقدیر از زحمات و تلاش های دکتر کیوان قدرتی، نوذر قنبری را به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه معرفی کرد.