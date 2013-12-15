به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهیار رستگار عصر یکشنبه در جمع افسران پلیس افزود: برای کاهش تصادف جاده ای نیاز به برنامه ریزی و همکاری و تعامل دیگر ارگان ها و همچنین مشارکت مردم دارد.

وی همچنین با بیان اینکه تصادف در ایران بیشتر ناشی از خطای انسانی و شرایط جاده‌ها و معابر رخ می‌دهد، اظهارداشت: برای کاهش ضریب خطای انسانی ضمن رعایت قوانین و مقررات باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مطلوبی نیز صورت گیرد.

فرمانده پلیس راه با اعلام اینکه طرح های کنترلی و ضربتی پلیس در مسیر ها پر حادثه نیز می‌تواند به کاهش تصادفات جاده ای بینجامد، گفت: گیلان یک استان متراکم و پر تردد است بنابراین رانندگان باید بیشتر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه سرعت و سبقت غیر مجاز از عوامل مهم تصادفات در جاده های گیلان است، افزود: کاربران جاده رفتارهای حادثه ساز رانندگان را به پلیس اطلاع دهند.

رستگار همچنین با اعلام اینکه اهمیت موضوع ترافیک در هر جامعه ای یک واقعیت اجتماعی است که ناشی از مسائل مختلف شکل می گیرد، اظهارداشت: کارکرد آموزش و کاربرد رسانه های جمعی دررفع این معضل از طریق جامعه پذیری و اجتماعی کردن دوباره بزرگسالان و اشاعه باورهای صحیح فرهنگی در این زمینه بسیار موثر است.