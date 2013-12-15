به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی عصر شنبه در حاشیه جلسه بررسی مشکلات قطار شهری و بافت فرسوده شیراز با معاون عمرانی وزیر کشور در جمع خبرنگاران افزود: بازدید از قطار شهری، بافت فرسوده، سایت دفن زباله و سد تنگ سرخ توسط معاون عمرانی وزیر کشور انجام شده و در حال حاضر جلسه جمع بندی را برگزار می کنیم.

وی تصریح کرد: در تلاشیم با موافقت وزارت کشور از طریق بانک مرکزی ارز مرجع را برای تحویل گرفتن واگن های قطار شهری شیراز وارد بحث کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص زمان بهره برداری از قطار شهری شیراز، گفت: تمامی تلاش این است که تا پایان سال جاری فاز یک خط یک مترو شیراز راه اندازی شود.

اردکانی افزود: از زمان تحویل گرفتن واگن ها دو ماه زمان برای انجام تست لازم است در حالیکه ما تا پایان سال سه ماه زمان داریم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بافت فرسوده شیراز نیز از جمله محل های بازدید معاون عمرانی وزیر کشور بود، گفت: انتظار داریم طی تفاهم نامه ای که حدود هشت ماه پیش با سازمان میراث فرهنگی در خصوص قوانین میراثی بافت فرسوده شیراز داشتیم همکاری لازم انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس تاکید کرد: شیراز داری 360 هکتار بافت تاریخی و فرسوده است که امیدوارم با اجرایی شدن این تفاهم نامه بتوانیم مباحث عمرانی این بخش را پی گیری کنیم.

اردکانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص وضعیت اجرایی شدن طرح ترافیک شیراز، گفت: چهارشنبه هفته آینده جلسه شورای ترافیک استان فارس برگزار می شود و زمان اجرایی کردن این طرح مشخص خواهد شد.