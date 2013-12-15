به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی در جلسه هماهنگی شهرداران استان تهران در استانداری تهران ضمن با اهمیت دانستن نقش شهرداران در عملکرد شهری اظهار داشت: شهرداران نسبت به طرحهای عمرانی در شهرها توجه داشته باشند و طرح‌هایی که به دلیل مشکلات مالی قابل اجرا نیست را از دستور کار خارج کنند و نباید بار مالی اضافه و طرحهای غیرقابل اجرا در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: تمامی نیروهای موجود در شهرداریها نیاز به آموزش مداوم دارند و باید تمامی کارشناسان را چه در حوزه‌های شهری و روستایی آموزش داد و استانداری در حوزه اختیارات هیاتهای ماده 100 و 99 برای همکارانمان در شهرداریها آموزش برگزار خواهد کرد.

این مسئول عنوان کرد: ما در استان عمده معظلاتمان آلودگی هوا و ایجاد فضای سبز و ساخت و ساز غیرمجاز است و طبق هماهنگی که با منابع طبیعی استان انجام داده‌ایم مقرر شد تمامی زمین ‌های منابع طبیعی در حریم شهرها به شهرداریها واگذار شود اما به شرطی که شهرداریها این زمینها را برای ایجاد فضای سبز و جنگلکاری استفاده کنند همچنین برای اینکه در این باره با شهرداریها همراهی کرده باشیم در صورت اقدام شهرداریها نصف هزینه ایجاد فضای سبز در حریم شهرها را نیز از بودجه استانی تامین خواهیم کرد تا به شهرداریها فشار وارد نشود.

معاون فنی استانداری تهران افزود: ساخت و سازهای غیر مجاز داخل شهرها که از طریق کمسیون ماده 100 قابل پیگیری است جدی گرفته شود و خواهشمندم شهرداریها به کمیسون ماده 100 به عنوان منبع درآمدی نگاه نکنند و با بررسی عملکرد شهرداریها در سالهای اخیر متوجه شدیم که متاسفانه تخلفات بسیار بالا بوده و عملکردها راضی کننده نیست و شهرداران در مواردی حتی مجوزهایی را دادند که در طرح تفصیلی و جامع هم چنین اختیاری نداشته‌اند و موضوع تخلف را تبدیل به یک موضوع ملی کرده‌اند و باید بگویم یا از سر بی اطلاعی یا متاسفانه جرات جسارت و قانون شکنی است.

کریمی افزود: ما برای ماندن به کسی باج نمی‌دهیم در نتیجه اگر کسی مورد غیر متعارفی از شما خواست شرعا و قانونا حق موافقت با آن را نخواهید داشت.

