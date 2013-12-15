دردهاي جامعه را نمی توان با افراط و تفريط درمان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر یکشنبه در جریان دیدار با روحانيون، نخبگان و دانشگاهيان كرد و اهل سنت استان اظهارداشت: براي رفع موانع رشد و توسعه استان، داشتن نگاه واقع بينانه همراه با تدبير و درايت و همچنين تعامل و همراهي مردم، ضروري است.

وی با تاکید بر اینکه نبايد اجازه دهيم بذر نفاق و كينه توسط دشمنان و بدخواهان انقلاب، درجامعه كاشته شود عنوان کرد: اتحاد، همدلي و وحدت ميان مردم شيعه و سني در آذربايجان غربي، نعمتي الهي است كه بايد قدردان آن باشيم.

سعادت با بيان اينكه استان آذربايجان غربي در طول تاريخ پر فراز و نشيب انقلاب اسلامي، با سختي و دشوارهاي زيادي مواجه بوده است گفت: امروز بايد قدر فرصت هاي پيش رو را بدانيم و در مسير جبران عقب ماندگي هاي استان گام برداريم.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: براي برداشتن قدم هاي بلند در راه توسعه و آباداني استان، بايد شرايط و بسترها را مهيا كنيم كه از جمله مهمترين اين بسترها، مشاركت سياسي مردم در اداره جامعه است.

سعادت همچنين گفت: گردش نخبگان و انتخاب مسئولان به دست مردم، از يادگارهاي ارزشمند امام خميني(ره) است و رهبر معظم انقلاب نيز ادامه دهنده اين راه است كه مردم بايد خودشان سرنوشت سياسي شان رقم بزنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه دولت براي تحقق شعارهايش مصمم است، افزود: پاسخگويي به مطالبات مردم، ايجاد اشتغال پايدار، توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و بسترسازي براي تجارت سالم در مناطق مرزي استان از رويكردهاي اصلي مديريت ارشد استان است و براي تحقق آنها تمام تلاش خود را بكار خواهيم گرفت.

در ادامه اعضاي حاضر در اين جلسه نيز مسائل و مشكلاتشان را با استاندار آذربايجان غربي در ميان گذاشتند.