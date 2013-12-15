پژوهشگران برتر استان اردبیل تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فضائیل عزیزی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای پژوهش استان اردبیل اضافه کرد: این هفته فرصتی است تا از موفقیت های اخیر پژوهشگران استان در عرصه های ملی و ارتقا رتبه اردبیل تجلیل و قدردانی شود.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان همزمان با آغاز هفته پژوهش در دانشگاه محقق اردبيلی تاکید کرد که در این نمايشگاه آخرین دستاوردهای پژوهشی و فن آوری استان اردبيل به نمایش گذاشته شده است.

معاون استاندار اردبیل با اشاره به برگزاری این نمایشگاه به مدت شش روز و تا 28 آذر یادآور شد: حوزه استانداری اردبیل و حدود 25 مرکز علمی - تحقیقاتی، دانشگاهی و دستگاه های اجرایی استان در برپایی این نمایشگاه همکاری کرده اند.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه گوشه هایی از توانمندی‌های حوزه پژوهش و فن اوری استان اردبیل را به عنوان مصداقی از شعار عزت آفرین "ما می توانیم" در 23 غرفه در معرض دید علاقمندان قرار داده است.



عزیزی همچنین با اشاره به عناوین روزهای هفته پژوهش ادامه داد : زمینه سازی برای تقويت ارتباط بين دانشگاه ها با دستگاه های اجرايی، صنعت و کشاورزی از اهداف این نمايشگاه پژوهشی است.