به گزارش خبرگزاری مهر ، تاریا کرونبرگ، رئیس کمیته روابط با جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا بعد از ظهر امروز با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

بروجردی در این ملاقات ضمن تشریح سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورها اروپایی گفت: آمریکا در نقض توافق اخیر ژنو نشان داد که کشور غیر قابل اعتمادی است.

وی با اشاره به توافق هسته ای اخیر در ژنو گفت: طرف های مذاکره هسته ای ایران باید به تعهدات خود به موجب این توافق پایبند باقی بمانند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران صداقت خود را در این توافق نشان داد اما امریکا با اعلام تحریم های جدید به سمت سست کردن پایه های این توافق پیش می رود.

بروجردی در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان افزود: از جمله مولفه های مهم قدرت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مردم مقاوم این کشور هستند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پدیده شوم تروریسم در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران در سه دهه اخیر از قربانیان اصلی پدیده شوم تروریسم در سطح منطقه و جهان بوده است.ما بر این باوریم که باید با معضل تروریسم به عنوان یک مشکل جهانشمول برخورد جدی شود و در این راستا سیاستهای دو گانه برخی قدرتها قابل قبول نیست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست امریکا سوریه بیان کرد: ما مخالف حضور قدرتهای بیگانه در منطقه هستیم و معتقدیم باید به مردم سوریه فرصت داد با حل مشکلات خود آینده سیاسی خود را شکل دهند.

بروجردی در پایان این دیدار با خشنودی از سفر هیاتی از پارلمانی اروپا به تهران و دیدار با مقامات و مسئولان کشورمان گفت: تعامل سازنده و ارتباط بر اساس منافع متقابل با دیگر کشورها سیاست عمومی کشور ماست و در این میان کشورهای اروپایی از جایگاه ویژه خود برخوردار هستند.

وی با ابراز خرسندی از سفر به ایران در مقطع حاضر گفت: این سفر به کشف واقعیات در مورد جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی می کند.

بروجردی در این راستا ابراز امیدواری کرد اینگونه سفرها آغاز روندی جدید برای حرکت در مسیر گسترش ارتباطات در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی فی ما بین ایران و اروپا باشد.

وی در ادامه با اشاره به توافق هسته ای اخیر در ژنو ابراز اطمینان کرد این توافق در تمام زمینه های مورد نظر به تحقق برسد.

رئیس کمیته روابط با جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا در پایان با بیان این که جمهوری اسلامی ایران یک کشور با اقتدار در سطح منطقه با فرهنگ غنی و مبتنی بر قدرت مردمی است گفت: استمرار گفتگوها و رفت و آمدها بین مقامات ایران و طرف های اروپایی به رفع سوء برداشت ها در زمینه مسائل حقوق بشری کمک خواهد کرد.

لازم به ذکر است در هیات پارلمانی اروپا نمایندگانی از مجالس کشورهای بلژیک، اتریش، هلند و آلمان به کشورمان حضور دارند.