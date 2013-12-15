سیاستها باید به گونه ای پیش برود که بنیان دانشگاه ها اسلامی شود

به گزارش خبرنگار مهر، نوذر قنبری عصر یکشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه اظهار داشت: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و خواسته ها و برنامه های هیئت امنا و رئیس دانشگاه تلاش خواهم کرد.

قنبری گفت: به مدیریت پاسخ گو معتقد هستم و پاسخ گویی به مدیران بالادستی و مسئولین استان و مردم را در دستور کار خواهم داشت و به آن عمل خواهم کرد.

وی با اشاره به مشی مدیریتی خود در طول دوره مدیریت بر دانشگاه آزاد اسلامی در سال های قبل گفت: مراقبت از عمل در چارچوب قانون و وظیفه را از تعهدات خود در دوران مدیریت می دانم و قانون مداری سرلوحه کارم خواهد بود و به همین جهت اقدامات خودمدارانه و بدون مبنای قانونی را ناپسند می دانم.

رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با اشاره به برخی از برنامه های خود برای آینده واحد کرمانشاه گفت: عملکرد من بر مبنای اقتصاد پایدار خواهد بود و در همین راستا تعریف درآمد های جدید غیر شهریه ای را دنبال خواهم کرد.

قنبری همچنین صرفه جویی در مصارف، تعامل سازنده با مسئولین و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استفاده از نیروهای انسانی کارآمد، تعامل سازنده با سایر حوزه های دانشگاه و... را از دیگر برنامه های آتی خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت اسلامی سازی دانشگاه ها چه در ظاهر و چه در باطن، اظهار داشت: اسلامی سازی دانشگاه ها نباید در مسائل ظاهری خلاصه شود بلکه باید اسلامی شدن به صورت مبنایی در دستور کار باشد.

قنبری با انتقاد از رایج شدن کلمه مخفف دانشگاه آزاد اسلامی تحت عنوان "دانشگاه آزاد"، گفت: اگر قرار باشد نام دانشگاه آزاد خلاصه شود باید آنرا دانشگاه اسلامی خطاب کنیم.

رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه نیز در این مراسم گزارش مفصلی از عملکرد خود در طول دوران مدیریتش بر دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه را ارائه کرد.