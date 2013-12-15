واتیکان دلباخته حسین(ع) شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع عراقی اعلام کردند: هیئتی از واتیکان که در عراق به سر می برد در مراسم پیاده روی زائران اربعین حسینی(ع) مشارکت کرد.
این منابع افزودند: ریاست این هئیت واتیکان را مونستنیور لیبریو آندریاتا بر عهده داشت و حدود یک کیلومتر از شهر ناصریه به سوی کربلا را با زائران حسینی طی کرد.
برخی از شخصیتهای دینی مسیحی عراقی نیز این هیئت واتیکان را همراهی کردند.
لیبرنو گفت: همزمان شدن دیدار ما از شهر تاریخی ارو با حرکت مسلمانان عراقی به سوی کربلا و اربعین امام حسین در کربلا جالب است.ما در راه خود متوجه حرکت زائران حسینی(ع) با پای پیاده به سوی کربلا شدیم و با آنها همگام شدیم.
شایان ذکر است که طی روزهای گذشته زائران شیعه از مناطق مختلف عراق برای گرامیداشت مراسم اربعین امام حسین(ع) با پای پیاده راهی کربلا معلی شده اند.
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