واتیکان دلباخته حسین(ع) شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع عراقی اعلام کردند: هیئتی از واتیکان که در عراق به سر می برد در مراسم پیاده روی زائران اربعین حسینی(ع) مشارکت کرد.

این منابع افزودند: ریاست این هئیت واتیکان را مونستنیور لیبریو آندریاتا بر عهده داشت و حدود یک کیلومتر از شهر ناصریه به سوی کربلا را با زائران حسینی طی کرد.

برخی از شخصیتهای دینی مسیحی عراقی نیز این هیئت واتیکان را همراهی کردند.

لیبرنو گفت: همزمان شدن دیدار ما از شهر تاریخی ارو با حرکت مسلمانان عراقی به سوی کربلا و اربعین امام حسین در کربلا جالب است.ما در راه خود متوجه حرکت زائران حسینی(ع) با پای پیاده به سوی کربلا شدیم و با آنها همگام شدیم.

شایان ذکر است که طی روزهای گذشته زائران شیعه از مناطق مختلف عراق برای گرامیداشت مراسم اربعین امام حسین(ع) با پای پیاده راهی کربلا معلی شده اند.