به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالطاهر میرزاعلی عصر یکشنبه در دانشگاه آزاد سمنان گفت: سومین دوره مسابقات ملی پلهای ماکارونی با حضور بیش از 30 تیم از سراسر کشور صبح 25 آذر ماه در دانشگاه آزاد گرگان آغاز خواهد شد.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اظهار داشت: تیمهای شرکتکننده در سومین دوره مسابقات ملی پلهای ماکارونی در گرگان در گرایش سازههای سنگین و در محل تالار ابن سینا دانشگاه آزاد اسلامی گرگان از ساعت 8 صبح فردا رقابت خود را آغاز خواهند کرد.
میرزاعلی با بیان اینکه 4 داور در این رقابت ها حضور دارند افزود: داوران از استانهای مختلف و باتوجه به تجربه و دانش فنی لازم انتخاب و به مسابقات دعوت شدهاند.
دبیر برگزاری سومین دوره مسابقات ملی پل های ماکارونی در گرگان اظهار داشت: عصر روز دوشنبه و با اعلام نتایج نهایی مسابقات توسط کمیته داوران،با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی در مراسم اختتامیه از تیم های برتر تجلیل خواهد شد.
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