تصويربرداري فيلم كوتاه داستاني "ديلت" در اردبیل كليد خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، اين فيلم به نويسندگي و كارگرداني حسين درازي و سيدامين موسوي با بازي ليلا قديريان به مدت 10 دقيقه با موضوع اجتماعي و خانوادگي ساخته مي شود.

تصويربرداري و تدوين این فیلم کوتاه داستانی توسط عبدالله شكري و صدابرداري آن را امين صبور برعهده دارند.

رئیس حوزه هنری استان اردبیل عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از تصویربرداری این فیلم، حضور فیلم های کوتاه را در جشنواره های کشوری فرصتی برای دیده شدن دانست و جایگاه جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" را در بین فیلمسازان جوان شهرستان ویژه دانست.

ساسان ناطق با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌های فیلم کوتاه و مستندی مانند جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش و تاثیر آنها در فیلمسازان شهرستان افزود: عمدتا همه امکانات مهم فیلمسازی در تهران تجمیع شده و اغلب فیلمسازان شهرستانی برای دیده شدن آثارشان معبر مناسب و مشخصی ندارند. از این رو جشنواره‌ها بهترین موقعیت برای دیده شدن و عرضه تفکرات و توانایی‌های فیلمسازان شهرستان است.

وی ادامه داد: حضور فیلمسازان جوان شهرستانی در جشنواره‌های مهم کشور برای آنها ایجاد انگیزه می‌کند و باعث پویا بودن آنها می‌شود. این مجال رقابت مانند غربال عمل می‌کند و فیلمسازان خود را مورد سنجش قرار می‌دهند.

ناطق حضور در جشنواره‌ها را برای فیلمسازان پیش نیاز ورود به سینمای حرفه‌ای دانست و تاکید کرد که جشنواره‌ معتبری مانند رویش که با نگاه حمایتی از فیلمسازان دغدغه مند موضوعات دینی و اخلاقی و انقلابی برگزار می‌شود، طی چند دوره خود توانسته جایگاه ویژه‌ای را در بین فیلمسازان شهرستان پیدا کند.

وی با بیان اینکه نوع فرهنگ و آداب و رسوم جوانان شهرستانی سبب می‌شود موضوعات دینی و اخلاقی بیشتر دغدغه فیلمسازان شهرستان باشد، تصریح کرد: از این رو جشنواره رویش بهترین معبر و ویترین برای نمایش و سنجش توانایی آنها خواهد بود.

رئیس حوزه هنری استان متذکر شد: استقبال فیلمسازان از این جشنواره تاکنون نشان داده کیفیت برگزاری و نحوه داوری و برگزاری نشست‌های تخصصی آن توانسته با اکثر فیلمسازان جوان ارتباط برقرار کند.

وی با تاکید بر اینکه نگاه بین‌المللی به این جشنواره می‌تواند تفکرات و اهداف کلان حوزه‌ هنری را به عرصه فیلمسازی مستند و فیلم کوتاه کشورهای دیگر نیز عرضه کند، یادآور شد: دوسالانه شدن این جشنواره برای بسیاری از فیلمسازان شهرستان خبر خوبی نبود، اما امیدواریم با برنامه‌ریزی و حمایت مالی این جشنواره بتواند مسیر رو به رشد را ادامه دهد تا از این طریق فیلمسازان متعهد تربیت و به سینمای حرفه‎‌ راه یابند.