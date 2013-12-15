دشمن از تحلیل ملت ایران عاجز است/ اصول دینی و ایمان رمز ایستادگی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش ناظران شورای نگهبان در شهرستان کرج در سال جاری عصر یکشنبه با حضور ناظران شورای نگهبان، سام سوادکوهی حقوقدان شورای نگهبان، علیرضا نیلچی مدیر کل انتخابات شورای نگهبان و حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی رئیس دفتر شورای نگهبان در استان البرز و در سالن شهیدان نژاد فلاح برگزار شد.

مرحله اول همایش شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات در شهرستان های استان البرز برگزار شد و در مرحله دوم، شهرستان کرج مقدم بر شهرستان‌های دیگر با حضور ناظران خود که البته گفته می شد حضور آنها الزامی بوده است، این همایش را برگزار کرد.

علاوه بر قرائت قرآن و پخش سرود ملی، پخش کلیپ های متفاوت با مضامین مرگ بر امریکا، ولایت عشق، صلوات خاصه امام رضا(ع) از برنامه‌هایی بود که در این همایش برای حضار به نمایش گذاشته شد.

نهم دی پشتوانه ولایی ایران

رئیس دفتر شورای نگهبان در استان البرز در این همایش که البته بر طبق رسم همیشگی با تاخیر آغاز و علت آن هم ثبت نام از ناظران عنوان شد، گفت: هدف اصلی برگزای این همایش با توجه به نزدیکی نهم دی ماه بصیرت و بصیرت افزایی به شمار می رود و به ناظران سفارش می کنم در تمام برنامه هایی که به مناسبت نهم دی ماه برگزار می شود شرکت داشته باشند.

حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی ادامه داد: نهم دی ماه در حقیقت پشتوانه ولایی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و مردم در این حماسه به خوبی نشان دادند که بر اصول جمهوری اسلامی و دینی خود پایبندند.

وی تاکید کرد: گروهی بر آنند تا آنچه در سال 88 اتفاق افتاد را تعبیر به حادثه کنند و بگویند حوادث 88 را فراموشی بسپارید در حالی که تعبیر فتنه از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته است و مردم هیچ گاه اهانت ها صورت گرفته با ایام عزاداری امام حسین (ع)، امام خمینی (ره) و مقدسات نظام جمهوری اسلامی را هیچ گاه به فراموشی نخواهند سپرد.

رئیس دفتر شورای نگهبان در استان البرز با بیان اینکه در روز دانشجو امسال نیز گروهی تلاش بر ایجاد بی نظمی داشتند اما خوشبختانه با حضور نیروهای ارزشی نظام این اتفاق نیفتاد، اظهار داشت: نظام ما بیمه است اما بی تفاوتی نیز آفت برای انقلاب به شمار می رود و اعضای شورای نگهبان و ناظران به عنوان نیروهای ولایی باید همیشه تابع ولایت فقیه باشند.

اصول دینی رمز ایستادگی ملت ایران

سام سوادکوهی حقوقدان شورای نگهبان نیز که از میهمانان ویژه این همایش پاییزه به شمار می رفت رمز ایستادگی 35 ساله ملت ایران در برابر دشمنان را اصل دوم قانون اساسی مبنی بر پایه گذاری جمهوری اسلامی بر اصل ایمان عنوان کرد و گفت: دشمن از شناخت مردم ایران و رمز ایستادگی آنها عاجر است.

وی ادامه داد: نبوت بند دیگری از اصل دوم قانون اساسی است و باید برای شناخت مردم ایران علاوه بر اصل ایمان با نبوت نیز به خوبی آشنا بود.

سوادکوهی تاکید کرد: جهان مردم ایران را با اصل ولایت پذیری می شناسد و شیعه با اصول ایمان، نبوت، معاد و ولایت در جهان شناخته شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: همچنین در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی تفکیک ناپذیر اعلام شده است به طوری که به بهانه آزادی نمی توان به استقلال کشور لطمه وارد کرد و عکس این امر نیز امکان پذیر نیست و این مهم یکی از موضوعات مورد تحلیل دشمن است.

وی انتخابات را یکی از مسائل مهم برای شورای نگهبان عنوان کرد و گفت: برگزاری انتخابات در شرایط عادی و حساس دو مقوله مهم هستند اما اساس انتخابات نشان از هدف مردم در مسیر وجه ناب اسلامی است.