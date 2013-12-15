13کشته و زخمی در انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع عراقی از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ده نفر دیگر در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر در شرق بغداد خبر دادند.

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