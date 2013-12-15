  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۷

خبر فوری/

13کشته و زخمی در انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر بغداد

13کشته و زخمی در انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر بغداد

رسانه ها لحظاتی قبل از کشته و زخمی شدن سیزده نفر در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع عراقی از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ده نفر دیگر در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر در شرق بغداد خبر دادند.

جزییات بیشتری در این باره مخابره نشده است.

کد مطلب 2196253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها