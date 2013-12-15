13کشته و زخمی در انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع عراقی از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ده نفر دیگر در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر در شرق بغداد خبر دادند.
جزییات بیشتری در این باره مخابره نشده است.
رسانه ها لحظاتی قبل از کشته و زخمی شدن سیزده نفر در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر بغداد خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع عراقی از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ده نفر دیگر در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر در شرق بغداد خبر دادند.
جزییات بیشتری در این باره مخابره نشده است.
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