  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۰۹

بازی ماشین سازی برای دومین هفته متوالی لغو شد

بازی ماشین سازی برای دومین هفته متوالی لغو شد

تبریز – خبرگزاری مهر: برای دومین هفته متوالی دیدار تیم ماشین سازی تبریز در مسابقات لیگ دسته دوم باشگاه های کشور لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ماشین سازی قرار بود امروز یکشنبه در ورزشگاه تختی تبریز به دیدار تیم کارگر بنه گز برود که به دلیل عدم حضور تیم میهمان در تبریز لغو شد.
 
علت لغو این دیدار شرایط نامناسب جوی و بسته بودن راه ها اعلام شده و قرار است در تاریخ جدیدی برگزار شود.
 
تیم کارگر بنه گز دیشب به دلیل شرایط نامساعد جوی و عدم امکان مسافرت به تبریز، از تهران به بوشهر بازگشت.
 
بر اساس برنامه جدید، دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و کارگز بنه گز به عنوان یک بازی معوقه در روز پنجم دی برگزار خواهد شد.
 
ماشین سازی هفته قبل نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی از سفر به اهواز و دیدار با تیم فولاد نوین این شهر بازماند.
 
تیم ماشین سازی تبریز در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور در فصل جاری، آخرین بار 13 روز پیش به میدان رفت و در دیدار برابر صنعت ساری تن به شکست خانگی یک بر صفر داد.
 
کد مطلب 2196254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها