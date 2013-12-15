بازی ماشین سازی برای دومین هفته متوالی لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ماشین سازی قرار بود امروز یکشنبه در ورزشگاه تختی تبریز به دیدار تیم کارگر بنه گز برود که به دلیل عدم حضور تیم میهمان در تبریز لغو شد.

علت لغو این دیدار شرایط نامناسب جوی و بسته بودن راه ها اعلام شده و قرار است در تاریخ جدیدی برگزار شود.

تیم کارگر بنه گز دیشب به دلیل شرایط نامساعد جوی و عدم امکان مسافرت به تبریز، از تهران به بوشهر بازگشت.

بر اساس برنامه جدید، دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و کارگز بنه گز به عنوان یک بازی معوقه در روز پنجم دی برگزار خواهد شد.

ماشین سازی هفته قبل نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی از سفر به اهواز و دیدار با تیم فولاد نوین این شهر بازماند.

تیم ماشین سازی تبریز در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور در فصل جاری، آخرین بار 13 روز پیش به میدان رفت و در دیدار برابر صنعت ساری تن به شکست خانگی یک بر صفر داد.