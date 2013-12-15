جانمایی اشتباه برخی سایت های مسکن مهر لرستان/ آسیب نوسانات قیمت به اجرای پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خرمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان در سخنانی با تاکید بر ضرورت دقت در انجام پروژه های مسکن مهر اظهار داشت: در این راستا برخی ایرادات اجرایی و فنی پروژه های مسکن مهر در جلسه شورای فنی استان مطرح و بر ضرورت رفع این مشکلات تاکید شد.

وی با اشاره به ضرورت دقت بیشتر مهندسان ناظر بر روند اجرای پروژه ها بیان داشت: در این راستا باید به همت سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی تا پیمانکاران در محل پروژه ها حضور دارند نسبت به رفع ایرادات اجرایی اقدام شود.

خرمی به برخی ایرادات فنی پروژه ها اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که برای انجام عملیات آسفالت معابر و خیابانهای مسکن مهر زیرسازی مناسب انجام نمی شود که باید دقت بیشتری در این زمینه صورت گرفته تا ناچار نباشیم در مدت زمان کوتاهی نسبت به آسفالت مجدد معابر اقدام کنیم.

وی با اشاره به اجرای نامناسب نمای سرامیکی در برخی ساختمانهای مسکن مهر عنوان کرد: همچنین در اجرای برخی اتصالات، وصله ها و جوش های صورت گرفته کم دقتی هایی انجام شده است که باید اصلاح شود.

خرمی از کم توجهی به اجرای درست وصله ها در عملیات اجرایی ساختمانها در استان انتقاد کرد و بیان داشت: متاسفانه در اجرای پروژه های عمرانی کمتر به اجرای درست وصله ها توجه می شود که باید این روند اصلاح شود.

دبیر شورای فنی استان لرستان همچنین از عملیات اجرایی واحدهای مسکن مهر در شهرستان دورود و کوهدشت به عنوان الگویی موفق یاد کرد و بیان داشت: هدف شورای فنی استان این است که کارهای بی کیفیت را در حوزه ساخت و ساز استان به حداقل برساند.

خرمی با بیان اینکه در بحث مسکن مهر مهم ترین مشکل ما نوسانات قیمتی بوده است، عنوان کرد: با توجه به قیمت پایین قراردادها از یک سو و افزایش قیمت ها و تورم از طرف دیگر شاهد بودیم که برخی پیمانکاران پروژه ها را رها کردند چرا که اجرای پروژه ها با قیمت قرارداد به صرفه نبود.

وی جانمایی اشتباه برخی سایت های مسکن مهر، چند برابر شدن هزینه ایجاد خدمات زیرساختی و عدم همکاری متقاضیان در تامین سهم آورده خود را از دیگر مشکلات پروژه های مسکن مهر استان برشمرد.