جلوی ورود مصالح ساختمانی غیراستاندارد به بازار لرستان گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خرمی ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای فنی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید تدابیر لازم از سوی دستگاههای متولی امر از جمله اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اندیشیده شود تا از ورود مصالح غیراستاندارد به بازار لرستان جلوگیری شود.
وی عنوان کرد: شورای فنی استان تمام تلاش خود را به کار گرفته و با نظارت بر روند اجرای پروژه های دولتی در سطح استان از استفاده مصالح غیراستاندارد در این پروژه ها جلوگیری می کند.
دبیر شورای فنی استان لرستان ادامه داد: این در حالیست که متاسفانه گاهی شاهد هستیم که به راحتی این مصالح غیراستاندارد موجود در بازار استان در پروژه های بخش خصوصی به کار گرفته می شود و کسی پاسخگو نیست.
خرمی در ادامه سخنان خود از روند انبار و نگهداری مصالح ساختمانی در کارگاههای پروژههای عمرانی گلایه کرد و بیان داشت: یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت پروژه ها نحوه نگهداری و انبار مصالح است.
وی با بیان اینکه نحوه نگهداری مصالح بر کیفیت آنها تاثیر گذار است، یادآور شد: متاسفانه در برخی موارد مصالح ساختمانی با قیمت بالا تامین می شود ولی در کارگاههای پروژه های عمرانی با نگهداری نامطلوب شاهد از بین رفتن بخشی از مصالح هستیم.
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