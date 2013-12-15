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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۱۵

اسماعیل پور:

اولویت اصلی فرهنگی جامعه موضوع جنگ نرم دشمن است

اولویت اصلی فرهنگی جامعه موضوع جنگ نرم دشمن است

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اولویت اصلی فرهنگی جامعه را موضوع جنگ نرم دشمن دانست و گفت: برای تقابل تمام‌ عیار در جنگ نرم دشمن باید در راستای تقویت قوای عقیدتی نسل جوان تلاش مضاعف انجام شود.

به گزارش خبرنگارمهر،  علی اسماعیل پور عصر یکشنبه در یک نشست  فرهنگی در استان افزود: پایه‌ های فکری و عقیدتی مردم اگر قرص و محکم شکل گیرد میزان نفوذپذیری دشمن در اردوگاه اسلام به حداقل خواهد رسید.

 وی اظهارداشت: برای جنگ تمام ‌عیار فرهنگی و رسانه‌ای دشمن ضمن بهره گیری ابزارها و تکنولوژی روز باید از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بیشتر بهره جست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه قرآن بهترین وسیله برای مقابله با جنگ نرم است، گفت: کتاب قرآن مجموعه ای برای همه بشریت است که باید در راستای تعالیم مفاهیم قرآن تلاش بیشتری کرد.

وی ادامه داد: اگر این تعالیم به نسل جوان امروزی ارائه شود نتایج مطلوبی در سطح جامعه خواهد داشت و در واقع خدمت بسیار بزرگی خواهد بود.

اسماعیل پور  اظهارداشت: قرآن دارای جاذبه های فراوانی برای همه قشرها و سنین بشری است که باید مورد توجه واقع شود.

وی همچنین با بیان اینکه قرآن در دوران پیش از انقلاب مظلوم و مهجور بود، افزود: با پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی قرآن در متن جامعه و در عرصه های مختلف حضور دارد و مردم نسبت به قرآن در سطح های مختلف مانند قرائت، تفسیر، حفظ و غیره ابراز علاقه مندی می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تاکید کرد: فرهگ قرآنی باید در جامعه امروزی ترویج  و برای این مهم باید مسئولان برنامه ریزی کنند.

کد مطلب 2196259

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