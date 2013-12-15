اولویت اصلی فرهنگی جامعه موضوع جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگارمهر، علی اسماعیل پور عصر یکشنبه در یک نشست فرهنگی در استان افزود: پایه‌ های فکری و عقیدتی مردم اگر قرص و محکم شکل گیرد میزان نفوذپذیری دشمن در اردوگاه اسلام به حداقل خواهد رسید.

وی اظهارداشت: برای جنگ تمام ‌عیار فرهنگی و رسانه‌ای دشمن ضمن بهره گیری ابزارها و تکنولوژی روز باید از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بیشتر بهره جست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه قرآن بهترین وسیله برای مقابله با جنگ نرم است، گفت: کتاب قرآن مجموعه ای برای همه بشریت است که باید در راستای تعالیم مفاهیم قرآن تلاش بیشتری کرد.

وی ادامه داد: اگر این تعالیم به نسل جوان امروزی ارائه شود نتایج مطلوبی در سطح جامعه خواهد داشت و در واقع خدمت بسیار بزرگی خواهد بود.

اسماعیل پور اظهارداشت: قرآن دارای جاذبه های فراوانی برای همه قشرها و سنین بشری است که باید مورد توجه واقع شود.

وی همچنین با بیان اینکه قرآن در دوران پیش از انقلاب مظلوم و مهجور بود، افزود: با پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی قرآن در متن جامعه و در عرصه های مختلف حضور دارد و مردم نسبت به قرآن در سطح های مختلف مانند قرائت، تفسیر، حفظ و غیره ابراز علاقه مندی می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تاکید کرد: فرهگ قرآنی باید در جامعه امروزی ترویج و برای این مهم باید مسئولان برنامه ریزی کنند.