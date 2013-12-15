پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان یمن ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع یمنی اعلام کردند: پارلمان یمن با اکثریت آراء پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در حریم هوایی این کشور را ممنوع کرد.

این منابع افزودند: پارلمان یمن به ریاست یحیی علی الراعی به منظور بررسی اوضاع امنیتی یمن تشکیل جلسه داد و این مصوبه را صادر کرد.نمایندگان یمنی از دولت این کشور خواستند که به مسئولیت خود در قبال اقدامات تروریستی که در مناطق مختلف یمن رخ می دهد عمل کند.

نمایندگان پارلمان یمن همچنین از کمیته ویژه بررسی حمله به ساختمان وزارت دفاع یمن نیز خواستند که سریعا در باره این حادثه تحقیق و پارلمان را در جریان نتایج قرار دهد.

اعضای پارلمان یمن از نیروهای امنیتی این کشور نیز خواستند که نهایت هوشیاری را به خرج دهند و خواستار وحدت احزاب و گروههای سیاسی یمنی در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی شدند.