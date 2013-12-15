بخش زايمان بيمارستان شيروان مجددا راه اندازي مي شود

سيدرضا سيدحسيني در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بخش زایمان بدون درد بيمارستان امام خميني(ره) شيروان مجددا راه اندازي مي شود.

وي با بيان اين که تجهیزات لازم براي اين بخش خریداری و نصب شده و پرسنل مورد نياز نیز جذب شده است، اظهار کرد: اين بخش که چندي پيش فعاليت خود را متوقف کرده بود به زودي فعاليت دوباره خود را آغاز مي کند.

رییس بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان شیروان در ادامه از راه اندازي سامانه پیامکی رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات اين بیمارستان خبر داد و گفت: براي بررسی بهتر پیشنهادات و انتقادات شهروندان، سامانه پیامکی این بیمارستان راه اندازی شده است.

سیدحسینی افزود: تکریم شایسته ارباب رجوع یکی از اهداف اصلی پرسنل بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان است و در این راستا هر اقدامی که لازم باشد صورت خواهد گرفت.

به گفته وي علاوه بر اين در راستای تعامل و هماهنگی بیشتر پزشکان متخصص، جلسه ای برگزار و شکایات و پیشنهادات شهروندان در خصوص مسائل و مشکلات بهداشتي و درماني شهرستان مطرح و بررسی شد.

اين مسئول با اشاره به اين که يکي از موارد مورد درخواست مردم فعاليت جراح مغز و اعصاب در اين واحد درماني بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه فعالیت پزشک متخصص مغز و اعصاب مستلزم فراهم بودن امکانات و اتاق عمل مجزا است؛ در حال حاضر به دلیل اینکه این امر اعتبار بالایی نیاز دارد امکان فعالیت آن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان به عنوان تنها مرکز درمانی این شهرستان 165 هزار نفری، علاوه بر پذیرش بیماران این شهرستان، تا چندي پيش به علت نبود بیمارستان در شهرستان فاروج، مراجعین زیادی نیز از این شهرستان همسایه خود داشت.

ساخت این بیمارستان از سال 53 با ظرفیت 55 تخت طراحی و آغاز شد و در سال 73 به صورت غیررسمی و در سال 74 نیز با 57 تخت بیمارستانی به صورت رسمی افتتاح شد.

در آن زمان در این بیمارستان خدمات درمانی در بخش های داخلی، اطفال، جراحی زنان، جراحی عمومی، اورژانس، زایشگاه و اتاق عمل ارائه می شد.

پس از آن در خرداد سال 76 بخش CCU این بیمارستان، در سال 81 بخش ICU، در سال 82 بخش دیالیز و در سال 85 نیز بخش NICU این بیمارستان راه اندازی شد.

همچنین در سال 81 با پیگری های مستمر، ظرفیت بیمارستان به 120 تخت افزایش یافت و در سال های بعد نیز با تلاش های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان شیروان، بناها و ساختمان های جدیدی در این بیمارستان احداث شد و ظرفیت تخت های آن نیز به 180 تخت فعال افزایش یافت.

