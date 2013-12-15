احداث 2 زیرگذر جدید در ارومیه/برف روبی 5 هزار متر از خیابان ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت پور عصر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به بازگشایی خیابان امام (ره) ارومیه اظهارداشت: طرح اولیه بازگشایی این خیابان و انتقال ارتش به خارج از شهر از سال 1345 آغاز ولی طی سالجاری و دوران مدیریتی ما به نتیجه رسید.

وی افزود: پیش بینی می شد با بازگشایی خیابان امام (ره) بخشی از ترافیک مدیریت شود اما امروز شاهد هستیم این مشکل به بخش دیگر منتقل شده است در این راستا با احداث دو زیرگذر در شش ماهه اول سال آینده پیش بینی می شود معضل ترافیک برطرف شود.

حضرت پور تاکید کرد: تمهیدات لازم برای احداث این زیرگذرها در بودجه سال 93 پیش بینی شده و عملیات اجرایی این طرح از سال آینده اجرایی خواهد شد.

برف ‌روبی 5 هزار متر از خیابان‌های اصلی ارومیه

شهردار ارومیه در ادامه به تشریح اقدامات شهرداری ارومیه برای برف روبی در روزهای اخیر پرداخت و اظهارداشت: بیش از 5 هزار متر خیابان‌ اصلی ارومیه در روزهای گذشته برف ‌روبی و بازگشایی شدند.

حضرت پور به اقدامات و همکاری‌های صورت گرفته توسط سازمان خدمات موتوری، پسماند و اتوبوسرانی ارومیه برای بازگشایی مسیرها و ارائه خدمات به آنها در روزهای برفی گذشته اشاره کرد و افزود: در پی بارش سنگین و کم‌سابقه برف در ارومیه و شهرستان‌های همجوار شهرداری ارومیه در روزهای اخیر با ترافیک بار کاری وسیع روبرو بوده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات برف ‌روبی در بسیاری از معابر پرتردد زیر 16 متر نیز صورت گرفته است، گفت: در 24 ساعت نخست بارندگی، برای ارایه خدمات اورژانسی و فوری به مردم، خیابان‌های اصلی را در کمترین زمان ممکن با همکاری دستگاه‌های مرتبط بازگشایی کردیم.

شهرداری ارومیه با اشاره به وجود 240 خیابان بالای 24 مترمربعی در ارومیه عنوان کرد: در طول 24 ساعت از آغاز بارش برف در ارومیه بیش از 5 هزار متر از معابر اصلی و خیابان‌های شهر برف‌روبی و بازگشایی شدند.

وی با اعلام اینکه در طول 72 ساعت گذشته، 50 دستگاه کامیون به طور 24 ساعته به جمع‌آوری برف‌ها از سطح معابر و خیابان‌های شهر بکار گرفته شده‌اند، افزود: بیش از 20 دستگاه گریدر برف‌روب، 15 دستگاه لودر و 12 دستگاه دبل اسکرو نیز برای این منظور بکار گرفته شد.

حضرت ‌پور با به مثبت ارزیابی کردن عملکرد واحدهای تابعه در روزهای گذشته برای خدمات‌رسانی بهتر به مردم به ویژه در زمینه وسایط حمل و نقل عمومی، از عملکرد اتوبوسرانی در طی روزهای گذشته ابراز خرسندی کرد و گفت: البته عملکرد تاکسیرانی در این روزها قابل رضایت نبوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.