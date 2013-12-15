امسال 6 واحد نیروگاه پره سر گیلان وارد مدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم آزادگان عصر یکشنبه در جمع مدیران استان افزود: این نیروگاه از نوع نیروگاه های سیکل ترکیبی یکبار گذر است و از طریق آب دریا توربین ها را خنک می کند.

وی اظهارداشت: با بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر تا پایان سال جاری میزان تولید به سه برابر میزان مصرف افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: بدون شک برق به عنوان صنعت زیر بنایی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور و ایجاد زیر ساخت های توسعه نقشی ارزنده و اساسی دارد.

وی همچنین به مهمترین برنامه های در حال اجرای شرکت برق منطقه ای گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: پروژه های زیرساختی شامل سه بخش تولید، انتقال و فوق توزیع می شود که در صورت فعالیت پیوسته می توان برق را با قدرت 20 هزار ولت در اختیار شهروندان قرار داد.

آزادگان گفت: در بخش تولید گیلان از استان های توانمند کشور است که به دلیل وجود نیروهای کارآمد نزدیک به دو هزار و 400 مگاوات برق در استان تولید می شود که تا پایان سال جاری با بهره برداری کامل از نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر قدرت تولید برق استان به سه برابر میزان مصرف افزایش خواهد یافت.

وی افزود: پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان از مهمترین پروژه های در حال اجرای استان در بخش تولید است علاوه براین اجرای دو طرح در شرق گیلان و در رودسر با قدرت 500 مگاوات به روش سیکل ترکیبی و طرح توسعه نیروگاه شهید بهشتی لوشان به همراه ساخت نیروگاه 500 مگاواتی جدید به روش سیکل ترکیبی در این منطقه می تواند گامی موثر در توسعه برق استان ایفا کند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان یادآورشد: این دو طرح با استانداردهای محیط زیست مطابقت دارد و برای اینکه انرژی تولید شده در صنایع سنگین، میانی و خدمات شهری، اداری، صنعتی و کشاورزی قابل استفاده باشد باید از طریق خطوط انتقال و پست های انتقال در حاشیه کلانشهرها و استان ها ارتباط داد.