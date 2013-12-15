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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۵۵

فرهمند امین تاکید کرد:

ضرورت به تصویر کشیدن زیبایی های عاشورا

ضرورت به تصویر کشیدن زیبایی های عاشورا

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان اردبیل گفت: ضروری است زیبایی های عاشورا به دلیل توجه به فطرت انسانی به تصویر کشیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمند امین شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه شور عاشورا تصریح کرد: نگاهی به عاشورا نشان می دهد این حرکت عظیم انسانی و تاریخی نیازمند توجه ویژه هنرمندان است.

وی با بیان اینکه توجه به زیبایی عاشورا صرفا دید هنری فرد نیست، اضافه کرد: عاشورا درس انسان ساز و اخلاق ساز است.

فرهمند امین با تاکید به جاذبه های عمیق معنوی این حادثه تصریح کرد: در صورتی که زیبایی عاشورا از قلم هنرمندان به تصویر کشیده شود می توان این حرکت معنوی را ماندگار کرد.

وی افزود: نمونه های شاخصی در حوزه عکاسی، گرافیک، نقاشی و خوشنویسی از این واقعه به ثبت رسیده است که باید توسعه یابد.

هنر عاشورایی پرداخت ویژه به معنویت است

در این مراسم همچنین معاون فرهنگی مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 اردبیل با تاکید به معنویت نهان در آثار عاشورایی تصریح کرد: هر یک از آثار این حوزه بخشی از ابعاد برجسته پیامهای معنوی عاشورا را به تصویر می کشد.

اصغر شکیبا تصریح کرد: به همین دلیل هز یک از زاویه های دید هنرمندان به عاشورا بعد جدیدی از این واقعه را عنوان کرده و نیازمند دقت مخاطب است.

وی افزود: مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر در نظر دارد با تربیت هنر دینی زمینه های به تصویر کشیدن ابعاد مختلف رویدادهای دینی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 500 دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیلند خواستار ایجاد رشته گرافیک در مقطع کارشناسی ارشد شد و تاکید کرد: این مهم می تواند دامنه فعالیت هنری هنرمندان را افزایش دهد.

چهارمین نمایشگاه دانشجویی شور عاشورا در زمینه های پوستر، آرم، تایپوگرافی، خوشنویسی، نقاشی، طراحی، تصویر سازی و عکاسی از 24 آذر تا یک دی ماه در محل کتابخانه مرکزی اردبیل دایر است.

علاقه مندان می توانند جهت بازدید از آثار به نمایش گذاشته شده از ساعت 9 صبح الی 18 عصر به محل کتابخانه مرکزی اردبیل مراجعه کنند.

کد مطلب 2196272

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