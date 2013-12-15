ضرورت به تصویر کشیدن زیبایی های عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمند امین شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه شور عاشورا تصریح کرد: نگاهی به عاشورا نشان می دهد این حرکت عظیم انسانی و تاریخی نیازمند توجه ویژه هنرمندان است.

وی با بیان اینکه توجه به زیبایی عاشورا صرفا دید هنری فرد نیست، اضافه کرد: عاشورا درس انسان ساز و اخلاق ساز است.

فرهمند امین با تاکید به جاذبه های عمیق معنوی این حادثه تصریح کرد: در صورتی که زیبایی عاشورا از قلم هنرمندان به تصویر کشیده شود می توان این حرکت معنوی را ماندگار کرد.

وی افزود: نمونه های شاخصی در حوزه عکاسی، گرافیک، نقاشی و خوشنویسی از این واقعه به ثبت رسیده است که باید توسعه یابد.

هنر عاشورایی پرداخت ویژه به معنویت است

در این مراسم همچنین معاون فرهنگی مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 اردبیل با تاکید به معنویت نهان در آثار عاشورایی تصریح کرد: هر یک از آثار این حوزه بخشی از ابعاد برجسته پیامهای معنوی عاشورا را به تصویر می کشد.

اصغر شکیبا تصریح کرد: به همین دلیل هز یک از زاویه های دید هنرمندان به عاشورا بعد جدیدی از این واقعه را عنوان کرده و نیازمند دقت مخاطب است.

وی افزود: مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر در نظر دارد با تربیت هنر دینی زمینه های به تصویر کشیدن ابعاد مختلف رویدادهای دینی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 500 دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیلند خواستار ایجاد رشته گرافیک در مقطع کارشناسی ارشد شد و تاکید کرد: این مهم می تواند دامنه فعالیت هنری هنرمندان را افزایش دهد.

چهارمین نمایشگاه دانشجویی شور عاشورا در زمینه های پوستر، آرم، تایپوگرافی، خوشنویسی، نقاشی، طراحی، تصویر سازی و عکاسی از 24 آذر تا یک دی ماه در محل کتابخانه مرکزی اردبیل دایر است.

علاقه مندان می توانند جهت بازدید از آثار به نمایش گذاشته شده از ساعت 9 صبح الی 18 عصر به محل کتابخانه مرکزی اردبیل مراجعه کنند.