ایجاد جاده به چشمه سورت خسارت زده است

به گزارش مهر، عباسعلی نوبخت عصر یکشنبه در جلسه گردشگری بهشهر با بیان اینکه عباس آباد بهشهر بعنوان جاذبه طبیعی و گردشگری برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است اظهار داشت: جنگل های شمال ایران نگین انگشتر است و جنگل های عباس آباد بهشهر نیز ازجاذبه گردشگری مناسبی برخوردار است.

نوبخت ادامه داد: از حضور سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در این زون طبیعی و گردشگری حمایت می کنیم اما در مجموع نباید این مسئله در جنگل های مشکلی ایجاد کند.

وی بابیان اینکه ساخت تله کابین در عباس آباد یکی از زون های تعریف شده در این مجموعه گردشگری است خاطر نشان کرد: باید برایاین مسئله کارگروهی تشکیل و هفتگی بر روی این مسئله کار شود تا با آماده شدن مقدمات برای بررسی بیشتر به کارشناسان کشوری سپرده شود.

نوبخت ادامه داد: ارائه بخشی از مجوزهای لازم اجرای این طرح از اختیارات مازندران خارج است و ضروری است این مجوزها از طریق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور پیگیری شود.

وی گفت: از 420 هکتار زمین ها و جنگل عباس آباد بهشهر 138 هکتارزون اصلی گردشگری است که تنها 10 هکتار آن برای عموم آزاد است و این مسئله بیانگر حفاظت مناسب ازجنگل و منابع طبیعی را می رساندو باید در این رابطه و در خصوص منابع طبیعی با حساسیت بیشتری وارد شویم.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی نیز بابیان اینکه جادبه های گردشگری بهشهر از جمله موارد مهم در شناساندن این شهرستان به سایر نقاط کشور و جهان است گفت: باید شرایط سرمایه گذاری در این منطقه بدرستی فراهم شود.

احمدعلی مقیمی بیان داشت: حفظ جنگل و مراتع برای ما مهم است و رعایت شرایط استاندارد زیست محیطی باید در راس برنامه ریزی ها در حوزه گردشگری باشد تا ضربه ایبه محیط زیست وارد نشود و جانمایی ها درست و اصولی باشد.

وی گفت: حفظ توام محیط زیست؛ گردشگری و میراث فرهنگی باید در دستور کار برای سرمایه گذاری باشد.