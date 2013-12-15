دو اثرطبیعی و گردشگری بهشهر ثبت جهانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی نورزاد عصر یکشنبه در جلسه گردشگری در سالن فرمانداری بهشهر افزود: استعداد و پتانسیل خوبی در شهرستان بهشهر وجود دارد که ازقبل و بعد اسلام وجود داشته است و بهشهر به نوعی یک شهر تاریخی است.



وی اظهار داشت: می‌توان این شهرستان فرهنگی را به عنوان موزه و گنجینه‌ای سرشار از آثار ارزشمند طبیعی؛ گردشگری و دیدنی دانست که شایددر برخی ازموارد بدرستی معرفی نشده است و معرفی درست و اصولی هر یک ازاین آثار می تواند صنعت گردشگری را رونق بخشد.



نورزاد ادامه داد: شهرستان بهشهر از باستانی‌ترین مناطق استان مازندران است که آثار متعدد تاریخی و طبیعی را در خود جای داده است که برخی از این آثار در نوع خود نه تنها در استان بلکه در کل ایران بی نظیر است.



وی گفت: کاخ صفی آباد؛ پارک ملت و کاخ شاه عباس؛ چشمه سنگ نو؛ گوهرتپه؛ چشمه عمارت و... ازجمله جاذبه های گردشگری بهشهر است که باید بافراهم کردن فرصت گردشگری؛ گردشگران را به این منطقه سوق دهیم.



فرماندار بهشهر بااشاره به رایزنیهای مختلف با سرمایه گذار بهشهری مقیم خارج ازکشور بیان داشت: مجموعه گردشگری توسط این گردشگر شامل تله کابین؛ موزه؛ مراکزخرید؛ بازارچه سنتی و... است و در مجموع دارای پنج زون گردشگری و میراثی است.



نورزاد عباس آباد بهشهر را بزرگترین سرمایه بهشهر در بخش گردشگری عنوان کرد که باید این باغ باستانی و پارک جنگلی بعنوان قابلیت مناسب گردشگری و میراثی به جهانیان معرفی شود.



وی بیان داشت: شرایط فعلی عباس آباد با دارا بودن چند دکه و آلاچیق و کباب سراها نمی تواند توجیه مناسبی برای گردشگری باشد و برای جذب گردشگر باید شرایط لازم فراهم شود تا با حفظ طبیعت و مبلمان طبیعی و گردشگری با نظارت وارد شده و در جهت شناساندن این منطقه بکر تلاش کنیم.