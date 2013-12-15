استان بوشهر باید از هنرمندانش شاخص بسازد/ جایگاه شعر در کشور ما بسیار ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رحماندوست عصر یکشنبه در بزرگداشت اولین سالگرد خلیل عمرانی با تاکید بر لزوم برگزاری برنامه‌های مختلف برای گرامیداشت یاد این شاعر بزرگ، اظهار داشت: در هفته آینده نیز برنامه ای در تالار مهر تهران به یاد این استان برپا خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان ساخت: باید از هنرمندان استان شاخص ساخته شود زیرا آنها مانند علائمی برای جهت دهی به هنرمندان تازه کار هستند.

رحماندوست در مراسم بزرگداشت خلیل عمرانی اظهار داشت: شعر رسانه است و میتواند موجب عزیز شدن و یا ذلیل شدن یک حرکت در جامعه شود.

جایگاه شعر در کشور ما بسیار ویژه است

وی افزود: جایگاه شعر در کشور ما بسیار ویژه است و این را میتوان از محفلی که سالانه در نیمه ماه مبارک رمضان توسط رهبر معظم انقلاب که خود شاعری بزرک است فهمید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: استانها باید از هنرمندان خود شاخص بسازند زیرا این افراد بزرگی مثل عمرانی ها هستند که میتوانند علائم و جهت ده مناسبی برای هنرمندان تازه کار باشند.

رحماندوست عنوان کرد: عمرانی دیار خود را بسیار دوست داشت و ساخت مرکز فرهنگی بنام این استاد بزرگ بسیار عملی شایسته و زیبا است.