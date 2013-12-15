ناشناخته بودن معماری معاصر و ابتذال معماری مدرن

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج اعتصام متولد سال ۱۳۰۹ گرگان است. وی مدرك دكترای معماری خود را از دانشگاه فلورانس در سال ۱۳۳۹ اخذ کرد و در حال حاضر كارشناس ارشد طرح ‌ریزی منطقه‌ای سازمان ملل متحد است.

ایرج اعتصام که جهت بازدید از استان گلستان و همچنین شرکت در همایش تجلیل از وی در گرگان حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد ازمعماری نوین کشور گفت: معماری معاصر ایران متعلق به دوران قاجار است و با توجه به سفر ناصرالدین شاه به غرب تحت تاثیر معماری غربی قرار گرفته است.

وی افزود: در این معماری علی رغم الگو برداری از غرب سعی شده تا اصول معماری ایرانی حفظ شود و حتی در بسیاری از موارد معماران غربی طراح که آن زمان به کشور ما می آمدند سعی کردند در سازه های خود از خصوصیات معماری ایرانی به خوبی بهره ببرند.

اعتصام بیان کرد: بسیاری از آثار به جا مانده تاریخی کشور متعلق به دوران قاجار و پهلوی است و در همین دوران هم خصوصیات معماری غرب مانند پله تشریفاتی ، سرسرا، ستون و سرتون به ساختمان های کشور اضافه شد.

وی ادامه داد: سازه هایی مانند عالی قاپو یادگار همین معماری است، اما با تمام تقلید ها ساختمان ها به صورت قدیمی خودش باقی ماند.

دکتر اعتصام تصریح کرد: بعد از انقلاب به دلیل جنگ تحمیلی تمام تلاش کشور دفاع از مرز و بوم بود و به همین دلیل کلیه برنامه های معماری و شهر سازی تحت تاثیر جنگ قرار گرفت.

وی با بیان این که استاد و دانشجو در جنگ حضور داشتند ضمن انتقاد از معماری حال حاضر کشور خاطر نشان کرد: بعد از جنگ متاسفانه به دلیل فاصله ای که افتاد و مشکلاتی مانند نبود مراجع فارسی زبان مناسب دانشجوها به سمت مجلات و منابع غربی کشیده شدند و در حال حاضر معماری کشور با ابتزال رو به رو است.

