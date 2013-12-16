مردم خرمشهر با آیت الله جزایری دیدار کردند/ تقاضا برای بازگشت امام جمعه خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مردم خرمشهر در پی استعفای امام جمعه شهر خود که در این چند روزه با ایجاد تجمع از حجت الاسلام سید نبی موسوی حمایت می کردند امروز به اهواز رفتند تا از آیت الله سید علی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان تقاضا کنند؛ امام جمعه شهر خود را از استعفای خود منصرف کند.

در این دیدار که جمعی از مسئولین شهری، ایثارگران، خانواده های شهدا و بزرگان عشایر خرمشهری حضور داشتند، خرمشهری ها با به همراه داشتن طوماری که در آن امضاهای حمایتی از امام جمعه شهر خود بود در مسجد اعظم اهواز حضور یافتند.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام غلامحسین حجتی، مسئول حوزه علمیه سید الشهدای خرمشهر گفت: امام جمعه خرمشهر با تواضع و مهربانی که در این چند ساله در خرمشهر داشته اند توانست محبت خود را در دل مردم خرمشهر جای دهد.

حجتی افزود: حجت الاسلام موسوی از همان ابتدای ورود خود به خرمشهر توانست اتحاد و یکپارچگی را در بین طلاب حوزه های مختلف نیز ایجاد کند و ما اینک با شنیدن خبر استعفای وی بسیار ناراحت شدیم و امروز آمده ایم تا از آیت الله موسوی جزایری درخواست کنیم که کمکی برای انصراف وی از استعفای خود انجام دهد.

در ادامه آیت الله سید علی موسوی جزایری با خوش آمد گویی به مردان و زنان خرمشهری از آنان بابت حمایت خود از امام جمعه شهرشان ستایش کرد و گفت: این مسئله را پیگیری خواهم کرد و با مسئولین سیاست گذاری ائمه جمعه کشور نیز صحبت خواهند کرد و حجت الاسلام موسوی دوباره به خرمشهر با خواهند گشت.

سید نبی موسوی فر امام جمعه خرمشهر از سه سال پیش پس از بازنشستگی حجت الاسلام نوری امام جمعه خرمشهر شد.

حجت الاسلام سید نبی موسوی امام جمعه شهرستان خرمشهر برای استعفای خود بیانیه صادر کرد.

در این بیانیه عنوان شده است: من به رغم علم به امکان سوء استفاده ها و شیطنت ها و آگاهی به شرایط اقتصادی موجود، مصالحی را در نظر گرفته و اقدام به استعفا کردم از آن جهت که این حرکت از سوی عده ای آگاهانه یا غافلانه مورد سوءاستفاده قرار گرفته و بعضی درصدد تحریف آن بودند لازم دیدم نکاتی صرفاً برای شفافیت عرضه دارم.

در ادامه این بیانه عنوان شده است: به رغم علم به امکان سوء استفاده ها و آگاهی به شرایط سیاسی و اقتصادی، مصالح برتری را ملاحظه نموده و این اقدام را انجام دادم. شاید عده ای به تقبیح این حرکت مبادرت نموده و آن را مسئولیت گریزی بپندارند اما توضیحاتی که در پی آمده، تا حدودی امکان قضاوت صحیح را فراهم می کند. برخی استعفای بنده را اعتراض به بوجه 93 یا عدم همکاری بعضی مسئولین شهری و یا اخلال در خدمت رسانی به زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام تقلیل دادند. اولا استعفای بنده قبل از لایحه بوده، ثانیا دو مورد بعد تنها گوشه ای از دلایل است همانطور که روشن خواهد شد.

بیان مشکلات شهر سیاه نمایی نیست

در بیانیه امام جمعه خرمشهر عنوان شده است: از حدود چهار سال پیش که در منصب امامت جمعه خرمشهر قرار گرفتم همواره سعی بلیغ کردم تا مشکلات عدیده مردم مظلوم خرمشهر را به سمع و بصر مسئولین رده عالی کشوری برسانم. این شهر در جریان دفاع مقدس متحمل خسارت های فراوان گردید به طوری که تقریبا اغلب زیر ساخت های ابتدایی شهر از بین رفت. منابع درآمد زایی شهر هیچگاه به مانند قبل از جنگ بازنگشت، خرمشهری های جنگ زده انگیزه ای برای بازگشت نداشتند جز آنکه به ویرانه ای بنگرند که روزی حیات آنها در آن رقم می خورد.البته در دوران بازسازی هزینه های زیادی انجام شد تا شهر به حالت سابق بازگردد اما نتیجه با آنچه مورد انتظار بود فاصله فراوان داشت. عجیب است که عده ای بیان معضلات و نابسامانی ها را سیاه نمایی و کمک به دشمن می دانند اما بی توجهی مفرط بعضی مسئولین به شهرستانی که نماد مقاومت ملی است را کمک به دشمن نمی دانند. رسانه بیگانه از اعتراض ها، سوژه می سازد اما از نابسامانی ها و نارسایی ها، احساس برانگیزتر و عمیق تر مقصود شوم خود را پی می گیرد.

بی توجهی همه دولتها به خرمشهر

حجت الاسلام و المسلمین سید نبی موسوی در این بیانه تاکید کرده است: مشکل خرمشهر این دولت و آن دولت نیست. هر دولتی به حمایت رهبر عزیز مستظهر باشد مورد تائید است. آنچه درد انگیز است بی توجهی تمام دولت ها به خرمشهر است. طرفه آنکه در قیافه رسانه ای بعضی مسئولین، چه حمایت هایی که از این شهر نشده است. با این بیانات معلوم است که علت استعفای بنده بی توجهی موروثی دولت ها به خرمشهر مظلوم است. اگر صدای خرمشهر از طرق عادی به مرکز نشینان نمی رسد شاید استعفای این حقیر بتواند چنین خاصیتی داشته باشد. من مطمئن هستم که قلب رهبر عزیز انقلاب از اوضاع شهری که ارزشهای والای دفاع مقدس با نام او زنده می شود دردمند است. اما حکایت، حکایت امیری است که فرمود: لا رای لمن لا یطاع.