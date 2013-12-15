اردوی تیم فوتبال آلومینیوم در کیش برپا شد/صعود طلایی پوشان به رده چهارم لیگ فوتبال نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آلومینیوم المهدی هرمزگان که در گروه دوم رقبات های لیگ دسته اول کشور حضور دارد در تعطیلات نیم فصل از فرصت استفاده کرده و جهت برپایی اردویی هفت روزه راهی جزیره کیش شد.

پس از تعطیلی 14 روزه تمرینات تیم فوتبال آلومینیوم تمرینات طلایی پوشان زیر نظر یورگن گده در زمین شماره 2 مجموعه ورزشی المپیک جزیره کیش برگزار و بازیکنان به انجام امور بدنسازی و تاکتیکی پرداختند.

تیم فوتبال آلومینیوم المهدی در این اردو علاوه بر مرور کارهای بدنی و تاکتیکی برگزاری دو دیدار دوستانه در برنامه دارد.

ابراهیم ابرقویی، مجید باجلان، علی ممبینی و فواد آقایی بازیکنان جدید آلومینیوم نیز در این اردو حضور دارند.

لازم به ذکر است، تیم فوتبال آلومینیوم المهدی هرمزگان در آخرین دیدار از رقابت های نیم فصل نخست لیگ دسته اول کشور هفتم دی ماه میهمان تیم نفت مسجد سلیمان است.

صعود آلومینیوم هرمزگان به رده چهارم جدول

تیم فوتبال نوجوانان آلومینیوم المهدی هرمزگان موفق شد در هفته نخست دور برگشت لیگ برتر نوجوانان کشور از سد میهمان خود بگذرد.

از سری مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور تیم فوتبال آلومینیوم المهدی هرمزگان موفق شد در ورزشگاه تختی با نیتجه 4 بر 2 از سد میهمان انتهای جدولی خود بگذرد. در این دیدار برای تیم آلومینیوم محسن علیدخت(2 گل)، علیرضا قنبری و وحید افتاری موفق به گلزنی شده و هر دو گل تیم استیلای یزد را امیرحسین فخر آبادی به ثمر رساند.

در این دیدار برای تیم استیلای یزد، محمد خواجه افضلی- محمد رضا گندم مالمیری – امیر حسین مختاری – حمید رضا کریمی – محمد رزاقی – علی اکبر سلیمان پورنجی – امیر حسین شیخ السلامی – حمید رضا نوری – وحید قاسمی – امیر حسین فخر آبادی – محمد حسین فلاح به مربیگری محمد حسین میر حسین و برای تیم آلومینیوم المهدی، جواد خسرو پور – ابوالفضل حسینی زاده – محمد جواد ترکی – امیر حسین هوشمند – اسماعیل پور درویش – وحید سلاخی – علیرضا قنبری – رسول منصوری ( پارسا اقبالی 81 )– صادق آرامش – محسن علیدخت – احسان ذاکری ( وحید افتاری 51 ) به مربیگری مجید ذاکری به میدان رفتند.

لازم به ذکر است، تیم فوتبال آلومینیوم المهدی با این پیروزی 12 امتیازی شده و به رتبه چهارم جدول رده بندی صعود کرد و پنجشنبه هفته جاری در بندرکنگ میهمان تیم فوتبال البدر است.

پیروزی پرگل طلایی پوشان مقابل پالایشگاه

تیم فوتبال جوانان آلومینیوم المهدی هرمزگان موفق در خانه به یک پیروزی پرگل دست یابد.

از سری مسابقات هفته دوم لیگ برتر جوانان استان هرمزگان در گروه شرق تیم فوتبال جوانان آلومینیوم المهدی هرمزگان موفق شد در ورزگاه کارگران با نتیجه 7 بر صفر از سد میهمان خود پالایشگاه نفت عبور کند.

در این دیدار علی فرخی نژاد(3 گل)، وحید افتاری، ایمان سلیمی، فواد حیدری و رضا ساربانی موفق به گلزنی شدند. با این نتیجه تیم فوتبال آلومینیوم با کسب شش امتیاز در صدر گروه شرق استان هرمزگان قرار دارد.

در این دیدار برای تیم فوتبال پالایشگاه نفت، حمید رضا چهارشنبه زاده ( پیام آقاجری 43 )– حسین ناصر پور – رضا علی عسگری – محمد حسین تاجیک ( مجید رضایی 80 ) – عباس غوره دان – حمید رضا مریدی – کیوان آور – محمد امین صادقی ( علی فرهانی 70 ) – محمد رضا دلجویان – مهدی پژوهان – میلاد زند خوان به مربیگری سهراب قادری و برای تیم آلومینیوم المهدی، حبیب عسکری – نیما میرزا احمدی – ایمان سلیمی – مهدی محمد حسینی زاده – علی ایسینی – سجاد چمیده – شهاب داور پناه ( فواد حیدر زاده 73)– رضا ساربانی – وحید افتاری ( محمد امین برزیگر 60 ) – سجاد کهالی ( آرشام جعفریان نژاد 85 ) – علی فرخی نژاد به مربیگری حمید ناصری به میدان رفتند.