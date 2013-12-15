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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۳۹

اقدامات ویژه رییس‌جمهور درخصوص حادثه تروریستی عراق

اقدامات ویژه رییس‌جمهور درخصوص حادثه تروریستی عراق

تماس تلفنی با نخست‌وزیر عراق برای تامین امنیت اتباع ایرانی در این کشور و شناسایی و دستگیری عاملین حمله تروریستی به کارگران و تکنسین‌های ایرانی در استان دیاله از مجموعه اقدامات ‌ویژه‌ای بود که ظهر امروز از سوی رییس‌جمهور کشورمان در خصوص حادثه تروریستی عراق انجام گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رییس‌جمهور ظهر امروز یکشنبه در گفت و گویی تلفنی با نوری المالکی نخست‌وزیر عراق و تاکید بر لزوم تامین امنیت و حفاظت ویژه از ایرانیان مقیم و مشغول به کار در شهرهای عراق و زائران عتبات عالیات از وی خواست نسبت به تعقیب، دستگیری و مجازات عاملین حمله تروریستی به تکنسین‌ها و کارگران ایرانی احداث خط لوله گازی در استان دیاله اقدامات لازم را انجام د هد.
 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی همچنین با ابراز تسلیت به خانواده‌های شهداهای این حادثه و آرزوی سلامتی برای مجروحان آن، با صدور دستوری از بنیاد شهید خواست نسبت به خانواده شهدای این حمله تروریستی اقدامات ویژه و رسیدگی‌های لازم صورت پذیرد.
 
روحانی همچنین به دستگاههای مسئول و ذیربط دستور داد نسبت به تسریع در درمان مجروحان این حادثه اقدامات لازم انجام گیرد.
 
 
کد مطلب 2196299

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