به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رییس‌جمهور ظهر امروز یکشنبه در گفت و گویی تلفنی با نوری المالکی نخست‌وزیر عراق و تاکید بر لزوم تامین امنیت و حفاظت ویژه از ایرانیان مقیم و مشغول به کار در شهرهای عراق و زائران عتبات عالیات از وی خواست نسبت به تعقیب، دستگیری و مجازات عاملین حمله تروریستی به تکنسین‌ها و کارگران ایرانی احداث خط لوله گازی در استان دیاله اقدامات لازم را انجام د هد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی همچنین با ابراز تسلیت به خانواده‌های شهداهای این حادثه و آرزوی سلامتی برای مجروحان آن، با صدور دستوری از بنیاد شهید خواست نسبت به خانواده شهدای این حمله تروریستی اقدامات ویژه و رسیدگی‌های لازم صورت پذیرد.

روحانی همچنین به دستگاههای مسئول و ذیربط دستور داد نسبت به تسریع در درمان مجروحان این حادثه اقدامات لازم انجام گیرد.