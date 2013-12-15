قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز دانشیان عصر یکشنبه به مناسبت هفته پژوهش در جمع دانشجویان این واحد دانشگاهی افزود: نوع و سطح فعالیت ‌های پژوهشی از شاخص‌ های اصلی توسعه و پیشرفت به شمار می رود.

وی اظهارداشت: موفقیت در تمام فعالیت ‌های مربوط به توسعه از قبیل صنایع، کشاورزی و خدمات به نحوی به گسترش فعالیت ‌های پژوهشی بستگی دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گفت: پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور محسوب می شود.

وی افزود: بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود بنابراین یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است.

دانشیان اظهارداشت: پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است.

وی ادامه داد: نقش پژوهش در توسعه همه‌ جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می‌ توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه‌ ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست.