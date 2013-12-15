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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۰۱

معاینه 867 کودک جزیره کیش در طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم

معاینه 867 کودک جزیره کیش در طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم

کیش - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره بهزیستی کیش گفت: تاکنون در سطح اول طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم 867 کودک در 15 پایگاه توسط مربیان آموزش دیده معاینه شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، شقایق کهور زاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم از اول آبان ماه همزمان با سراسر کشور در جزیره کیش آغاز شده و در حال اجراست.

وی افزود: طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم همه ساله در سراسر جزیره کیش با همکاری بهزیستی، مرکز بهداشت و درمان، آموزش و پرورش به مدت دو ماه اجرا می شود و در این طرح کودکان 3 تا 6 ساله مورد معاینه چشم قرار می گیرند.

سرپرست اداره بهزیستی کیش ادامه داد: تاکنون در سطح اول 867 کودک در 15 پایگاه توسط مربیان آموزش دیده معاینه شده اند که در این زمینه 11 مهد کودک و 2 پیش دبستانی و آموزش و پرورش و یک پایگاه درمانی فعالیت کرده اند و در حال حاضر تعداد 234 کودک مشکوک به بینایی سنج معرفی شده اند.

کهور زاده خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در دوران خردسالی و به منظور کاهش عوارض چشمی در بزرگسالی باید با همکاری خانواده ها و هماهنگی و انسجام بیشتر دستگاههای ذیربط بتوان تعداد بیشتری از کودکان واجد شرایط را تحت پوشش طرح قرار داد.

 

کد مطلب 2196302

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