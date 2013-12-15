معاینه 867 کودک جزیره کیش در طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم

به گزارش خبرنگار مهر، شقایق کهور زاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم از اول آبان ماه همزمان با سراسر کشور در جزیره کیش آغاز شده و در حال اجراست.

وی افزود: طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم همه ساله در سراسر جزیره کیش با همکاری بهزیستی، مرکز بهداشت و درمان، آموزش و پرورش به مدت دو ماه اجرا می شود و در این طرح کودکان 3 تا 6 ساله مورد معاینه چشم قرار می گیرند.

سرپرست اداره بهزیستی کیش ادامه داد: تاکنون در سطح اول 867 کودک در 15 پایگاه توسط مربیان آموزش دیده معاینه شده اند که در این زمینه 11 مهد کودک و 2 پیش دبستانی و آموزش و پرورش و یک پایگاه درمانی فعالیت کرده اند و در حال حاضر تعداد 234 کودک مشکوک به بینایی سنج معرفی شده اند.

کهور زاده خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در دوران خردسالی و به منظور کاهش عوارض چشمی در بزرگسالی باید با همکاری خانواده ها و هماهنگی و انسجام بیشتر دستگاههای ذیربط بتوان تعداد بیشتری از کودکان واجد شرایط را تحت پوشش طرح قرار داد.