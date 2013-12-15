تعداد سامانه های ثبت خروجی از مرز شلمچه به رقم هشت رسید

سرهنگ عادل فرهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیش از این، تعداد سامانه های ثبت خروجی زوار چهار عدد بود، افزود: به منظور کاهش زمان ماندگاری زوار در صف انتظار برای خروج از مرز شلمچه تعداد سامانه های ثبت خروجی افزایش یافته است.



وی اظهار کرد: همچنین با هدف استقرار زائران، محلی با ظرفیت استقرار یک هزار نفر در منطقه شلمچه پیش بینی شده است که البته تعداد زائران متقاضی عبور از مرز شلمچه برای رفتن به کربلای معلی بسیار زیاد است.



سرهنگ فرهانیان با اشاره به تشکیل ستاد استقبال از زائران اربعین حسینی تصریح کرد: این ستاد کار استقبال و پذیرایی از زائران را برعهده دارد به نحوی که با ایجاد تکایای مختلف به زائران خدماتی همچون توزیع مواد غذایی، چای و آب را ارائه می کنند.



به گفته وی استقرار ارگانهای مختلف در شلمچه در راستای ارائه خدمات سریع، مناسب و مورد نیاز زائران صورت گرفته است.