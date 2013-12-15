گیلان از لحاظ تشکل های صنفی مسافر و کالا جزء استان های پیشرو در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سبحان الله علیپور عصر یکشنبه در آستانه روز حمل و نقل در رشت به وضعیت ناوگان حمل‌ و نقل عمومی استان اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 9 هزار و 400 ناوگان حمل ‌و نقل عمومی در گیلان که شامل سه هزار و 100 دستگاه در بخش مسافر و شش هزار و 300 دستگاه در بخش کالا است، مشغول فعالیت هستند.

وی اظهارداشت: بر این اساس 19 هزار راننده در بخش حمل ‌و نقل عمومی گیلان که شامل 11 هزار و 900 راننده در بخش کالا و هفت هزار و 100 راننده در بخش مسافر است، به هموطنان خدمات مورد نظر ارائه می ‌کنند.

مدیرکل حمل ‌و نقل و پایانه‌ های گیلان گفت: علاوه بر اهمیت اقتصادی و آثاری که یک سیستم حمل و نقل می تواند روی بهبود وضع اقتصادی بگذارد و موجبات بهبود وضع زندگی تک تک افراد را فراهم آورد، آثار اجتماعی فرهنگی آن نیز مثل آثار آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی را نباید از نظر دور داشت.

وی اذعان داشت: ارتباط عمیق حمل و نقل با زندگی روزمره از نقطه نظر دسترسی به خدمات و رفاه اجتماعی و نقش اساسی آن در ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی، بیانگر نقش فرهنگی و اجتماعی است که حمل و نقل می تواند داشته باشد.

علیپور گفت: حمل و نقل پایه های پل رابطی که بخش های مختلف جوامع با عبوراز روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند.

وی افزود: در جهان امروز حمل و نقل از بخش های مهم زیربنایی اقتصاد است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرارداده و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

مدیرکل حمل و نقل گیلان در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذاری در حمل و نقل باعث افزایش رشد اقتصادی در جامعه می شود، یادآورشد: با توجه به موقعیت راهبردی گیلان، ایجاد سیستم حمل و نقل کارآمد در توسعه اقتصادی و اجتماعی این منطقه بسیارحائز اهمیت است.