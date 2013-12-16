نگرانی ها در حوزه سلامت زنجان باید از بین برود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی شامگاه یکشنبه در جلسه کار گروه تغذیه و امنیت غذایی استان، با اشاره به اینکه: امنیت غذایی از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت محسوب می شود افزود: چرا که تامین امنیت غذایی تاثیر فراوانی بر جسم و روان افراد داردبنابراین باید به بحث امنیت غذایی توجه ویژه شود.

وی ادامه داد: در راستای ارتقای سلامت در استان باید دانشگاه علوم پزشکی اقدامات لازم و کابردی را در دستور کاریی خود قرار دهد چرا که سلامت یک بحث مهم است.

شهبازی افزود: همانطور که شورای تامین در استان در حوزه های سیاسی و امنیتی است و ارتقای کیفی آن موجب امنیت سلامت پایدار می شود ، کمیته سلامت در استان هم به اندازه شورای تامین حائز اهمیت است.

معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان گفت: باید نگرانی ها در حوزه سلامتی در بین مردم از بین برود و به دو مقوله امنیت بهداشت و درمان بسیار توجه شود.

شهبازی تاکید کرد: در جلسات کمیته سلامت باید همه اعضا ء حضور داشته باشند چرا که هر کدام از این اعضاء در مقوله سلامتی مردم هر کدام نقش بسزایی دارند و باید مستمر در جلسات بوده و از نتایج جلسات مطلع و همچنین در این جلسات برنامه های اصولی در حوزه سلامت ارائه دهند و مشکلات فرا روی سلامت را حل کنند.

وی بر ارتقای سلامت در استان اشاره کرد و افزود: دامپزشکی در تولید فرآورده های شیر خوب عمل کرده و باید در تولید شیر با کیفیت و سالم بیشتر از این هم اقدامات لازم را مبذول کند.

معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان گفت: توجه به مقوله سلامت را امری اجتناب ناپذیر یاد کرد و گفت: سلامت ارزشمند ترین ثروت برای انسانها است بنابراین توجه ویژه ای را می طلبد .

شهبازی با اشاره به اینکه جلسات کار گروه امنیت غذایی در راستای ارتقای سلامت مردم استان زنجان برگزار می‌شود افزود: برنامه‌های این کمیته و کار گروه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه کار گروه سلامت به طور مستقیم با همه اقشار جامعه مرتبط است گفت: با همت و تلاش همه دستگاه‌های اجرایی کار پژوهش و مطالعات استان به سمت و سویی حرکت کند که مردم از نگرانی خارج شوند و افکار عمومی در مقوله سلامت، بهداشت، درمان و تغذیه دارای امنیت مطلق باشند.