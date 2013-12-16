سالانه 500 هزار نفر به مراکز اورژانش زنجان مراجعه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری زنجانی شامگاه یکشنبه در جلسه امنیت غذایی استان، با اشاره به اینکه اورژانش درب ورودی سلامت و بهداشت درمانی لحاظ می شوند افزود: باید فضای اورژانس ها را افزایش دهیم.

وی به افتتاح فاز دوم اورژانس سرپایی بیمارستان ولیعصر زنجان اشاره کرد و گفت: تعداد تخت های اورژانس را به تعداد 20 تخت معادل 15 درصد افزایش دادیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به راه اندازی ایستگاه سلامت در سبزه میدان اشاره کرد و افزود: این ایستگاه ظرفیت خوبی است و مراجعه کنندگان نیازمندی های حوزه سلامت خود را درقابلب بروشورها درفات می کنند.

وی در ادامه به راه اندازی مرکز اهدای عضو در استان اشاره کرد و گفت: این مرکز تاکنون 57 مرگ مغزی داشته که با رضایت اولیای دم به بیماران نیازمند اهدا شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان یادآور شد: باید فرهنگ پیوند اعضا در کشور ما جا بیفتد چرا که با اهدای عضو خود زندگی هایی را نجات می دهند.

سروری گفت: در یک ماه گذشته دو مورد اهدای عضو در استان داشتیم که این اهدای توسط اولیای دم باعث نجات 8 خانواده شده است.

وی تصریح کرد: رسانه ها باید فرهنگ اهداء عضو را در جامعه نهادینه کنند چرا که با اهدا عضو نه تنها بیماران نیازمند نجات پیدا می کنند بلکه جلوی بسیاری از مشکلات فراوری خانواده ها را هم می گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: تجمیع بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی و بیمارستان ولیعصر در فضای 400 متر مربع و در محیط استاندارد برای امکان آموزش دانشجویان با امکانات اتاق ایزوله، گروه‌های علمی، اتاق پزشک و سایر خدمات راه اندازی شده است.

سروری با بیان اینکه در حال حاضر در همه شهرستان‌های استان واحد دیالیز با متخصص داخلی برای ارائه خدمات وجود دارد گفت: 106 میلیون تومان هیئت امنای بیمارستان ولیعصر، 25 میلیون تومان بنیاد انجمن حمایت از بیماران دیالیز برای دستگاه‌ها و 165 میلیون توسط بنیاد امور بیماران خاص برای ایجاد این ظرفیت هزینه شده است.

وی با بیان اینکه کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی جزو اصلی‌ترین بخش این شورا است گفت: کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی با 14 عضو اصلی در حال فعالیت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به افتتاح کلینیک تخصصی دندانپزشکی بیمارستان آیت الله موسوی زنجان اشاره کرد و افزود: این کلینیک در تاریخ 16 آذر ماه امسال به مرحله بهره برداری رسیده است.

سروری به افتتاح بخش ICU سوختگی بیمارستان آیت الله موسوی با هفت تخت اشاره کرد و گفت: توسعه بخش دیالیز بیمارستان ولیعصر از برنامه‌های برگزار شده در ماه‌ گذشته است.