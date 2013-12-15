تشکیل کمیته رفع مشکلات فنی پروژه های مسکن مهر لرستان/ با مقصران برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور عصر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان با بیان اینکه بخش مسکن یک حوزه فرابخشی است، اظهار داشت: موفقیت در این بخش در گرو مشارکت همه دستگاهها است و در صورت تحقق این همکاری شاهد به ثمر رسیدن تلاشها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در بحث مسکن مهر ما هم ادعا نداریم که کار بدون نقص است، عنوان کرد: باید در کنار نیمه خالی لیوان نیمه پر آن را هم دید.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه هدف ما در شورای فنی ارتقا کیفیت ساخت و ساز در استان است، افزود: ما فرصت سعی و خطا نداریم که بخواهیم کار را با آزمون و خطا به پیش ببریم.

کیان پور از تشکیل کمیته ای به منظور رفع ایرادات فنی و اجرایی پروژه های مسکن مهر در استان خبر داد و بیان داشت: این کمیته متشکل از اداره کل راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان و اداره کل نوسازی مدارس موظف است که با استفاده از ظرفیت مهندسی استان اصلاحات لازم در پروژه ها را در دستور کار قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه مقاوم سازی و رفع ایرادات پروژه ها ضریب ایمنی را افزایش می دهد، ادامه داد: با توجه به احداث 45 هزار واحد مسکن مهر شهری و 163 هزار واحد مسکن مهر روستایی در استان می توان از مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی استان یاد کرد که باید حساسیت و دقت داشته باشم تا بیشتر از سایر پروژه ها به آن بپردازیم.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه باید نقص ها در روند اجرای پروژه ها را به حداقل برسانیم، یادآور شد: این امر کمک می کند که بهره برداری از واحدهای مسکن مهر با اطمینان خاطر بیشتری صورت گیرد.

کیان پور با تاکید بر اینکه در روند نظارت بر کیفیت پروژه ها به دنبال مچ گیری نیستیم عنوان کرد: به دنبال اصلاح کارهایی هستیم که با اشکال مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه دستگاههای خدماتی در استان زحمات فراوانی برای ایجاد زیرساختهای مسکن مهر کشیدند، ادامه داد: کار قابل توجه و شایسته ای در این بخش صورت گرفته که البته باید تمام شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به مسئولیت فنی اعضای شورای فنی استان عنوان کرد: مقوله کیفیت ساخت و سازها برای ما اهمیت دارد و در این راستا ظرف ماه آینده که جلسه مجدد این شورا برگزار می شود مدیر کل راه و شهرسازی استان باید گزارشی از روند رفع ایرادات فنی و اجرایی پروژه ارائه دهند.

کیان پور همچنین خواستار برخورد با عواملی شد که به هر دلیل در اجرای پروژه های مسکن مهر کوتاهی کرده اند و بیان داشت: همه کسانی که در این زمینه قصور داشته اند باید برای برخورد با آنها به مراجع ذی صلاح معرفی شوند.

وی با بیان اینکه برای من توجیه پذیر نیست که به خاطر عدم تامین اعتبار قصوری در روند نظارت بر اجرای پروژه های مسکن مهر صورت گرفته باشد، یادآور شد: اگر مهندس یا پیمانکاری در این زمینه کوتاهی کرده باشد باید با وی برخورد شود.

کیان پور تصریح کرد: باید برخورد با متخلفان در زمینه وجود مشکلات فنی و اجرایی در پروژه های مسکن مهر در مجاری قانونی خود دنبال شود.