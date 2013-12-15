درخشش جباری در هفته سیزدهم لیگ قطر/ شکست حریف استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ ستارگان قطر امروز یکشنبه آغاز شد که در یکی از این مسابقات تیم الاهلی برابر تیم السیلیه قرار گرفت. در نهایت این تیم الاهلی بود که با درخشش بازیکن ایرانی خود موفق شد حریفش را با نتیجه 5 بر 2 شکست بدهد. گل‌های الاهلی را در این مسابقه الان ديوكو و مشعل عبدالله (هر کدام دو گل) و مجتبى جباري به ثمر رساندند.

همچنین جباری پاس گل چهارم الاهلی را به هم تیمی خود داد تا روند درخشش این بازیکن ایرانی ادامه داشته باشد. الاهلی با این پیروزی با یک بازی بیشتر نسبت به تیم قطر، با 21 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کرد.

در دیگر بازی این هفته، تیم الریان یکی از حریفان استقلال در لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه 3 بر صفر مقابل تیم معیذر شکست خورد. الریان در رده دوازدهم لیگ چهارده تیمی قطر قرار دارد. همچنین تیم الغرافه با نتیجه 2 بر یک تیم الوکره را شکست داد. تیم الجیش هم این هفته مقابل تیم الخور با یک گل شکست خورد. سایر مسابقات این هفته فردا برگزار می‌شود.