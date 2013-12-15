صبای قم به اولین تساوی تن داد/ کسب رتبه سوم در پایان نیم فصل لیگ دسته اول جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای دور رفت از مرحله گروهی مسابقات فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور شامگاه یکشنبه بیست و چهارم دی ماه در گروه های اول و دوم مقدماتی در شهرهای مختلف کشورمان با انجام هشت مسابقه پیگیری شد.

در حالی که امسال 19 تیم در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه های کشور حضور دارند، 9 تیم در گروه اول و 10 تیم در گروه دوم جای گرفته اند و بازی های خود را به شکل رفت و برگشت انجام می دهند تا تیم های صعود کننده از هر گروه مشخص شوند.

گروهی که در آن تیم های مدعی صعود زیاد هستند گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های کشور یعنی گروهی است که تیم صبای قم در آن جای دارد و شاگردان مهدی گائینی در تلاش برای صعود به مرحله بعد در آخرین بازی نیم فصل مساوی کردند.

صبای قم در هشتمین هفته رقابت های مرحله گروهی و در دیداری از گروه دوم مقدماتی امشب در خارج از خانه میهمان تیم فوتبال جوانان پتروشیمی ماهشهر بودند و در حالی که چهارمین بازی خارج از خانه را برگزار می کردند یک امتیاز حاصل از تساوی صفر بر صفر را به اندوخته های خود اضافه کردند.

جوانان صبای قم در چهار بازی خانگی خود که دیدارهایی از هفته‌های اول، سوم، پنجم و هفتم مرحله گروهی مسابقات فوتبال باشگاه‌های دسته اول جوانان کشور بوده و در مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شده، به ترتیب برابر تیم‌های پاس همدان، آب منطقه‌ای کرمانشاه، پارس خودرو ورامین و ولایت اهواز به میدان رفت.

صبا در دیدارهای خانگی با باخت سه بر یک برابر پاس همدان و پیروزی سه بر دو مقابل نماینده کرمانشاه، برتری شش بر صفر مقابل پارس خودرو ورامین و برتری دو بر صفر مقابل ولایت اهواز از این چهار مسابقه خارج شده و بعد از برتری دو بر یک مقابل منتظران بندر امام و باخت به تیم های خورشید قروه و نفت امیدیه توانست اولین تساوی این فصل و نخستین مساوی بیرون از خانه را برابر تیم پتروشیمی ماهشهر کسب کند.

نتایج بازی های صبای قم در هفته های سپری شده از دیدارهای گروه دوم مقدماتی لیگ دسته اول جوانان کشور:

هفته اول: صبای قم 1- 3 پاس همدان

هفته دوم: صبای قم صفر- 1 خورشید قروه کردستان

هفته سوم: صبای قم 3- 2 آب منطقه ای کرمانشاه

هفته چهارم: صبای قم 2- 1 منتظران بندر امام

هفته پنجم: جوانان صبا 6- صفر پارس خودرو ورامین

هفته ششم: جوانان صبا 1- 3 نفت امیدیه

هفته هفتم: جوانان صبا 2 – صفر ولایت اهواز

هفته هشتم: جوانان صبا صفر – صفر پتروشیمی ماهشهر