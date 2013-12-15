دو هزار میلیارد ریال برای پروژه های سنواتی حوادثی در مازندران نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی شامگاه یکشنبه در حاشیه نشست مجمع نمایندگان استان به دیدار مجمع با رئیس جمهور و با تاکید بر عقب ماندگی های استان گفت: انتظار می رفت در لایحه بودجه سال 93 توجه عادلانه ای به این استان صورت می گرفت، لکن با کمال تعجب شاهد ظلم مضاعفی به مردم مازندران هستیم.

وی اظهار داشت: مردم مازندران که بیشترین محبت را به فرمایش رئیس جمهور، در حق گفتمان تدبیر و امید داشته اند اما ناباورانه پاسخ نامناسبی دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه آقای رئیس جمهور عنوان کردند، لفظ محروم را درباره مازندران به کار نبرید، افزود: اما با این مقدار از اعتبار که در لایحه بودجه سال 93 پیش بینی شده هیچ امیدی به رفع عقب ماندگی های استان نمی رود.

وی یادیآورشد: اعضای مجمع نمایندگان استان بر اساس جلسه فوق العاده در خانه ملت در راستای دفاع از منافع مردم استان مازندران گلایه شدید خود را نسبت به عدم توجه شایسته به طرح های استان اعلام کردند و مصرانه از رئیس جمهور انتظار داریم با تجدید نظر در اعتبار سال 93 به هر طریق ممکن حق ضایع شده استان مازندران در اعتبارات ملی جبران شود.

احمدی لاشکی افزود: استان مازندران استانی برخوردار از شرايط مناسب اقليمي و دارای قابليت هاي متنوع در نواحي كوهستاني، جنگلي، جلگه‌اي، ساحلي و عرصه هاي مستعد طبيعي و زيست محيطي جاذب گردشگري است و استقرار دركنار درياي خزر و برخوردار از مبادي ورودي و خروجي كالا و مسافر با كشورهاي آسياي ميانه و اروپا، قرارگيري در مسير كريدور حمل و نقل بين المللي شمال جنوب و وجود منطقه ويژه اقتصادي نوشهر و اميرآباد بهشهر، برخوردار از اراضي مستعد و حاصلخيز و آب فراوان و توليد محصولات كشاورزي( برنج، نباتات علوفه اي، دانه هاي روغني، مركبات، كيوي،گل و گياه زينتي و …) دام، طيور و آبزي پروري است که سرمایه گذاری در استان و بهره وری مطلوب از این قابلیت ها کل کشور و استان های همجوار را نیز منتفع می سازد.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران گفت: براساس نظام درآمد هزينه استاني، نسبت معيني از درآمدهاي واريزي هر استان درقالب بودجه سالانه به همان استان اختصاص مي يابد (ضريب برداشت).

وی افزود: براساس ، مطالعاتي که توسط معاونت برنامه ريزي انجام و مورد اذعان کارشناسان محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز قرار گرفت و مقرر شد مبلغ سه هزار میلیارد ریال در طی برنامه پنجم توسعه علاوه بر سهم اعتبارات استان جهت جبران عقب ماندگی ها به استان اختصاص داده شود ولی با پی گیری های فراوان که در طی سنوات گذشته در مجامع مختلف انجام گرفت، تاکنون اقدام عملی در این خصوص به عمل نیامده است و روند گذشته همچنان ادامه دارد.

قاسم احمدی گفت: به نظر می رسد طبق بررسی های انجام شده ضریب اعتبار پیش بینی شده با محرومیت های استان مطابقت ندارد .

وی بیان داشت: براساس اهداف پیش بینی شده در چشم انداز برنامه پنجم و وظایف عملیاتی پیش بینی شده برای استان و سند چشم انداز استان ، سهم اعتباری استان از محل اعتبارات ملی حداقل 4.1 درصد می باشد ولی در سال 1390، 1391 و 1392به ترتیب 2.1 ، 2 ، 2.2 درصد از اعتبارات ملی به استان اختصاص پیدا کرده است .

احمدی تصریح کرد: از دولت اعتدال و امید انتظار می رود ضمن جبران عقب افتادگی به ارث رسیده از گذشته توجه ویژه در توزیع اعتبار پروژه های استان در لایحه سال 1393 به عمل آید که متاسفانه این موضوع محقق نشد و نیاز است تا نسبت به ارتقا و افزایش پروژه های محوری استان که قبلاً تقدیم گردید توجه ویژه شود.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران یادآورشد: با توجه به شرايط تخصيص سال جاري به میزان 22 درصد، ضمن اينكه اثرات رواني خاصي در فرسايشي شدن پروژه براي مردم داشته، موجب بيكاري مضاعف حدود 10 هزار نيروي كار به صورت مستقيم و غير مستقيم شده است.