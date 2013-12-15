به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید رضا علم عصر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت روز حمل و نقل برگزار شد اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس همه ی اغشار با توانی که داشتند کمک کردند رانندگان در این سازمان نیز مانند سایر اقشار تلاش خوبی را انجام دادن و اقلام مصرفی مورد نیاز را به مناطق مختلف می بردند.

وی افزود: همچنین اکنون نیز در صورت بروز مشکل باز رانندگان کامیون بدون چشم داشت مالی برای کمک آماده هستند و ما در زلزله شنبه و دشتستان شاهد آن بودیم.

امکانات رفاهی جاده‌های استان بوشهر ضعیف است

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان عنوان کرد: ما در کشور هر چقدر در زمینه تولید فعال باشیم اما اگر به امر حمل و نقل توجه نکنیم دچار مشکل خواهیم شد و این بیانگر نقش تاثیر گذار آن در کشور است.

علم خاطر نشان کرد: استان بوشهر دارای جاده های خوبی است اما از نظر امکانات رفاهی جاده ای ضعیف است که با برنامه ریزی های صورت گرفته چند مجتمع در حال ساخت می باشد.

وی بیان کرد: استان بوشهر جزو استان‌های پیشرو در بحث سیستم حمل و نقل هوشمند در کشور است و اکنون بوشهر برازجان دارای سیستم هوشمند زمان و سرعت است و با رایزنی‌های صورت گرفته بوشهر تا عسلویه نیز ساخته خواهد شد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گفت: یکی از نگرانی‌های ما تلفات جاده ای است به این دلیل است که جاده ها را چند بانده کرده و برخی تجهیزات را برای کنترل سرعت به کمک پلیس آورده ایم.

همه جاده های استان دارای تردد شمار آنلاین است

وی بیان کرد: تمامی شهر های بوشهر و روستای پر تردد دارای تردد شمار آنلاین است و تمام تلاش ما برای ارائه خدمات برای تضمین بیشتر سلامتی و بروز اتفاقات ناگوار در سطح جاده ها بوده است.

علم ضمن بیان اینکه در دورترین روستاهای استان نیز دسترسی برای خرید بلیط اتوبوس به راحتی فرآهم است عنوان کرد: وجود تلفن کارتی در اتوبوس‌ها، خرید اینترنتی بلیط اتوبوس‌ها، خرید بلیط از دفاتر پستی در روستاها از جمله فعالیت‌های صورت گرفته برای تسهیل دسترسی و سفر هم استانی های ما به حمل و نقل اتوبوسی بوده است.