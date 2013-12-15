لایروبی انهار در بهشهر ضروری است/ آزادسازی ساخت و سازهای حریم رودخانه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گیلانی شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات روستای رودبار و سد گلورد در فرمانداری بهشهر افزود: مشکل اساسی بهشهر، توپوگرافی و وجود اختلاف ارتفاع ، شیب دار بودن و در زیر کوهستان قرار گرفتن بهشهر موجب شده که وضعیت بحرانی در زمان بارندگی ایجاد شود.



وی اظهار داشت: بعد از سیل سال گذشته در بهشهر لایروبی انهار در دستور کار قرار گرفت و در سیل امسال در بهشهر خسارتی نداشتیم و در روستاهای اظراف به دلیل عدم لایروبی انهار سیل داشته ایم.



گیلانی با بیان اینکه 12 میلیارد ریال برای فراش محله و رودخانه های پایین دست بهشهر بعد از سیل سال گذشته هزینه شد و حدود 4 میلیارد ریال نیزاز تسهیلات بخش دولتی استفاده شد تا مشکلات انهار و رودخانه ها رفع شود.



رئیس آب منطقه‌ای بهشهر، نکا و گلوگاه در ادامه بااشاره به ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها گفت: حدود 173 کیلومتر در حاشیه بهشهر رودخانه داریم که به خلیج میانکاله می ریزد.



گیلانی بیان داشت: حدود 11 هکتار عرصع و عیان و 19 هکتار عرصه باید از این حریم ها آزادسازی شود که بخشی از این عرصه و عیان در قبل از سال 1360 بوده که به هیچ وجه امکان ازاد سازی آن وجود ندارد و نمی توان دستور قلع و قمع داد.



وی ادامه داد: بعد از سال 1360 هم پروانه های مسکونی شهری توسط شهرداری ها صادر شده و آب منطقه ای تصرفی در حوزه شهری ندارد و تنها اراضی ملی و روستایی در حوزه تکلیف ما است.



این مسئول آب منطقه ای شرق مازندران خاطر نشان کرد: آزاد سازی ساخت و سازها در حریم رودخانه ها نیازمند بودجه است که با در اختیار داشتن بودجه مناسب می توانیم در این راستا با مردم رایزنی کنیم.



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران نیز در ادامه بابیان اینکه قلع و قمع مسکن ها و ساخت و ساز مردم در حریم رودخانه ها کار بسیار سنگینی است اظهار داشت: اگر چه مشکلات مالی وجود دارد اما باید همکاری شهرداری ها نیز در این راستا کمک کار ما باشد.



محمد ابراهیم یخکشی گفت: باید در فضای همکاری و توافقی، حریم ها با توافق همه جانبه آزاد وبه مرور در این رابطه کار شود تا از تنش های اجتماعی مردم کاسته شود.



وی افزود: می توان بحث آزاد سازی را بعنوان پروژه تعریف و در جهت رفع مشکلات گام برداشت و باید در این راستا به دنبال ردیف کنترل سیلاب باشیم تا با تعریف این ردیف در جهت رفع مشکلات آزادسازی ها از حریم رودخانه ها گام های مثبت برداشته و از تنش های اجتماعی جلوگیری شود.