بیانیه خانه مطبوعات چهارمحال و بختیاری در محکومیت حادثه تروریستی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه مطبوعات استان چهارمحال و بختیاری در محکومیت حادثه تروریستی عراق بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

در روزهایی که امت اسلام، خودرا آماده برگزاری اربعین سومین امام همام خود و شهدای کربلا می کند، امامی که در روز عاشورا به دست جهل انسان‌های به ظاهر مسلمانی که به هیچ عنوان نور الهی در دل و جانشان نفوذ نداشت با 72 تن از یاران خود، به همه مسلمانان آموخت (کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا).

عصر جمعه تعدادی افراد مسلح ناشناس به کارگران و مهندسان ایرانی که در یک شرکت عملیات اجرایی طرح خط لوله گاز ایران به عراق در منطقه الندی در حوالی شهر بلدروز استان دیاله عراق را انجام می دهد، حمله کردند. انسانهای بی گناهی که برای کمک به سازندگی عراق تلاش می کردند. که در این حادثه 18 نفر از هم استانیهای عزیزمان شهید و چهار نفر مجروح شدند.

در نهایت تأثر و تأسف، این گروه‌های انحراف یافته از دین که توسط بعضی از کشورهای مرتجع عرب حمایت مالی و معنوی می شوند، باز به اقدامی شنیع دست زدند که مهر تاییدی است بر ضلالت این جماعت نادان. اینان به تعدی و بی حرمتی به بارگاه اهل بیت پیامبر (ص) و یاران با وفایش بسنده نکردند و اکنون به جهانیان می‌خواهند اثبات کنند که اگر مسلمانی راه قرآن و عترت پیامبر را در پیش بگیرد، در مقابل او می‌ایستند و از هرگونه اقدام ناجوانمردانه‌ای دریغ نخواهند کرد.

خانه مطبوعات وخبرگزاریهاوخبرنگاران استان چهارمحال وبختیاری ضمن محکومیت این اقدام تروریستی این ضایعه جانگداز را به رهبر معظم انقلاب وملت ایران ومردم شهید پرور چهارمحال بختیاری و بویژه وخانواده های شهیدان تسلیت می گوید واز دولت مردان جمهوری اسلامی ودولت عراق و جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل و دبیر کل آن سازمان، که داعیه دفاع از حقوق بشر را دارد، تقاضا می‌کند مساله را به صورت جدی پیگیری کند و در مقابل بانیان این‌گونه اعمال تروریستی بایستد و تنها به محکومیت اکتفا نکنند و همچنین به تمام کشورهای عربی ورژیم صهیونیستی هشدار می‌دهیم که دست‌های حمایت خود را از سر این گروه‌های افراطی و تسلیح کردن آنها بردارند که زمانی فرا خواهد رسید که این پشتیبانی از تروریسم، گریبانگیر آنها نیز خواهد شد.

در خاتمه از خداوند متعال برای این شهدای عزیز علودرجات وبرای مجروحین و بازماندگان صبر شکیبایی راخواهانیم.