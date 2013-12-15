به گزارش خبرنگار مهر، محمد دیلمی عصر یکشنبه در آیین نکوداشت هفته پژوهش در دانشگاه خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: استفاده از نیروهای بومی را به عنوان یک اولویت برای به‌کارگیری نیروها در نظر داریم و سهمیه‌ای مخصوص برای نیروهای بومی در نظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به چگونگی گرفتن نیروی انسانی برای نیروگاه، خاطرنشان ساخت: سه برابر ظرفیت مورد نیاز از طریق آزمون کتبی انتخاب می‌شوند و پس از انجام مصاحبه تخصصی و آزمون روانشاسی، آزمون‌های ویژه هر بخش نیز برگزار می شود و پس از پذیرش نهایی، آموزش‌های لازم برای نیروها ارائه می‌شود.

دیلمی با بیان اینکه از ظرفیت دانشگاه خلیج برای تامین نیرهای مورد نیاز این نیروگاه می‌توان بهره برد، افزود: 10 پروژه را برای همکاری با دانشگاه خلیج فارس پیشنهاد کردیم که چهار پروژه توافق شده که امیدواریم سرآغازی برای همکاری های نیروگاه اتمی بوشهر با دانشگاه های استان و کشور باشد.

تولید یک میلیارد و 832 مگاوات ساعت برق در نیروگاه بوشهر

معاون فنی و مهندسی نیروگاه اتمی بوشهر در ادامه با بیان اینکه یک میلیارد و 832 مگاوات ساعت برق از زمان بهره برداری صنعتی نیروگاه اتمی بوشهر تاکنون تولید شده است، بیان داشت: نیروگاه در اکثر مواقع با حداکثر قدرت یعنی 100 درصد کار کرده است.

وی از نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان یکی از ایمن‌ترین نیروگاه‌های دنیا یاد کرد و گفت: این نیروگاه دارای چهار کانال سامانه ایمنی است و همه آزمایش‌های مختلف مرحله راه اندازی و پس از آن را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

دیلمی تصریح کرد: نیروگاه برای انجام تعویض سوخت حدود یک ماه و نیم دیگر به مرحله تعمیرات نیمه اساسی وارد می‌شود که در این عملیات یک سوم سوخت از قلب نیروگاه خارج می شود

افزایش 30 درصدی اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر نیز در این آئین بر لزوم ایجاد ارتباط مناسب بین صنعت و دانشگاه تاکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه‌ها و مراکز اموزشی باید در کنار اموزش به موضوع تولید علم نیز توجه جدی داشته باشند.

دکتر محمد رضا محمدی زاده با تاکید بر لزوم توجه به پژوهش در همه دستگاه‌ها، تصریح کرد: افزایش اعتبارات پژوهشی باعث می‌شود تا شاهد انجام کارهای بسیار بهتری باشیم و در همه دستگاه‌ها باید شاهد توجه ویژه به پوهش باشیم.

وی با اشاره به افزایش 30 درصدی اعضای هیئت علمی این دانشگاه در یک سال اخیر، افزود: دانشگاه خلیج فارس بوشهر در حال حاضر 200 نفر عضو هیات علمی تمام وقت دارد و 600 نفر را نیز بورسیه کرده است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر با اشاره به افزایش تعداد مقاله‌های علمی این دانشگاه، گفت: تعداد مقالات چاپ شده در نشریات معتبرعلمی این دانشگاه در سال گذشته 80 تا 90 مقاله بود اما این تعداد تاکنون به 115 مقاله رسیده است.